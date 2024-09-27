Які нові бомби США передають Україні: Катков пояснив, як їх можна використовувати

США ухвалили військову допомогу для України на 7,9 мільярда доларів. Зокрема, туди увійдуть крилаті авіаційні бомби Joint Standoff Weapon (JSOW). Вони можуть бути інтегровані до винищувачів F-16.

Також авіабомби JSOW можуть бути встановлені, зокрема, на літаки МіГ-29 та Су-27. Це 24 Каналу зауважив головний редактор Defense Express Олег Катков.

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"Насамперед JSOW інтегровані до F-16. Враховуючи те, що Україна використовує інші плануючі бомби з МіГ-29, Су-27, під них ця авіаційна бомба також може бути інтегрована через стандартні рішення, які вже активно використовуються у Повітряних силах ЗСУ", – сказав він.

"JSOW можна переробити у крилату ракету"

Олег Катков зазначив, що офіційна дальність звичайної серійної версії JSOW – 110 кілометрів у випадку скидання з великої висоти. Однак єдиний метод, коли можна використовувати таке озброєння – це з режиму кабрування. Тобто коли літак підходить на малій висоті, задирає ніс, робить гірку та скидає цей боєприпас з неї. Тому там буде приблизно 40 кілометрів.

Є виключно обережне припущення, що JSOW можна переробити у крилату ракету. Такі рішення у США є. Така версія JSOW була розроблена. Вона почала проходити випробування у 2009 році, отримала дальність понад 500 кілометрів шляхом встановлення мініатюрного малогабаритного реактивного двигуна. Він встановлюється у плануючу бомбу та перетворюється у крилату ракету,

– пояснив він.

Щоб створити з них крилату ракету, потрібен 3D-принтер. У такий спосіб виробляється малогабаритний двигун. В Україні є 3D-принтери, які можуть його виготовляти.

"Таке рішення з боку США дійсно елегантне. Тому що, з одного боку, Україна отримує далекобійні засоби ураження українського виробництва, і саме Україна буде вирішувати, куди бити і так далі. З іншого боку, США нічого не передавали з далекобійного озброєння", – припустив головний редактор Defense Express.

Військова допомога від США: останнє

Білий дім виділили новий пакет військової допомоги для України на 7,9 мільярда доларів, куди увійшли авіабомби великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW). Також буде передано батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, БпЛА, ракети великої дальності та класу "повітря – земля". Крім того, розширять програми з підготовки українських пілотів для польотів на F-16.

Штати також ухвалили пакет військової допомоги на 375 мільйонів доларів. Туди увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи Javelin, бронетехніка, патрульні катери та інше обладнання і послуги для підтримки України.