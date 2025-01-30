Немов величезна свічка: свідки описали падіння пасажирського літака у Вашингтоні

У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рональда Рейгана ввечері 29 січня зіткнувся пасажирський літак та гелікоптер. Очевидці розповіли, як саме стався інцидент та що вони бачили під час катастрофи.

Попередньо, обидва повітряні судна могли впасти в річку Потомак, що поблизу летовища у Вашингтоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

До теми Авіакатастрофа у Вашингтоні: показуємо на карті, де розбився літак

Що кажуть очевидці про авіакатастрофу у Вашингтоні

Журналісти поспілкувалися з очевидцем авіакатастрофи Арі Шульманом, який у цей час їхав додому поблизу аеропорту. Він розповів, що їхав автомагістраллю George Washington Parkway, що проходить прямо біля аеропорту.

Шульман зазначив, що він бачив літак на висоті приблизно за 35 – 45 метрів у повітрі, який готувався до посадки. Але потім озирнувся через кілька секунд і побачив, що щось пішло зовсім не так, як мало б бути.

Мені це було схоже на гігантську свічку, іскри стріляли від кабіни літака до його хвоста. Я бачив це приблизно дві секунди,

– розповів американець.

Він також додавши, що спочатку подумав, що у нього були галюцинації стосовно аварії. Але потім він побачив карети швидкої допомоги та зрозумів, що інцидент дійсно трапився.

Ще одна очевидиця Ніколь, яка була пасажиркою іншого літака на цьому ж аеродромі розповіла NBC News, що вона була в літаку, що відлітав, на злітній смузі, коли почула новини про авіакатастрофу.

За її словами, її рейс затримали, а згодом вона побачила, що до місця події наближаються пожежні машини.

"Ми бачили вертольоти. Я подумала: "Вони щось шукають". Зрештою ми почали отримувати повідомлення про аварію з літаком та гелікоптерами, що впали в річку", – розповіла Ніколь.

Зрештою, за словами пасажирки, капітан літака повідомив пасажирів про аварію та попросив помолитися за всіх на цьому борту.

До слова, на борту пасажирського літака, що розбився у Вашингтоні, могли перебувати 14 фігуристів. За попередніми даними, це були діти російських емігрантів, які повертались із чемпіонату США з фігурного катання.

На цю катастрофу вже відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що це була жахлива ніч та підкреслив, що інциденту "слід було уникнути".