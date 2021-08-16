Авіалінії змінюють маршрути, щоб не потрапити в повітряний простір Афганістану

У Афганістані таліби заявили, що контролюють всю країну та прикордонні пунктки. Через ризики авіакомпанії починають літати в обхід теториторії країни, яку контролюють терористи.

В Управлінні цивільної авіації Афганістану заявили, що радять літакам оминати територію країни, адже її захопили бойовики.

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Авіакомпанії змінюють маршрути, щоб не літати над Афганістаном

Управління цивільної авіації Афганістану (ACAA) 16 серпня на своєму сайті заявило, що повітряний простір Кабула передали талібам. Саме тому вони порадили транзитним літакам змінити маршрути та уникати території Афганістану.

Також про перенаправлення маршрутів повідомили великі авіакомпанії:

United Airlines;

British Airways;

а також Virgin Atlantic.

Вони заявили про змінили шлях польотів як тільки терористи захопили владу в країні, а іноземні держави почали евакуацію громадян.

На сайті FlightRadar24, який відстежує польоти, мовиться:

рейс авіакомпанії Air India, який летів з Чикаго до Делі, змінив курс та вийшов з повітряного простору Афганістану незабаром після входу;

рейс Terra Avia з Баку до Делі також змінив курс.

Як застереження видання наводить приклади, коли проросійські бойовики у 2014 році над Донбасом збили малазійський літак Malaysia Airlines . Також пригадали трагедію, коли 8 січня 2020 року літак української авіакомпанії МАУ збили в Ірані

До речі, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) наприкінці липня 2021 року ввело нові обмеження на польоти в Афганістан. Зокрема заборонили літати на висоті менш ніж 26 тисяч футів (орієнтовно 8 кілометрів – 24 канал). Обмеження запровадили через ризик "екстремістської або військової діяльності".

Не літати вище 25 тисяч футів порадили своїм країнам Британія, Канада, Франція та Німеччина.

Ситуація в аеропорту Афганістану: коротко