Авіакатастрофа в Івано-Франківській області: посольство США відреагувало на трагедію
Джерело:посольство США в Україні
Посольство США відреагувало на авіакатастрофу на Івано-Франківщині, де загинув відомий льотчик Ігор Табанюк та 3 пасажирів. Там висловили глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
Відповідний допис з'явився на сайті посольства США. Трагедія трапилась 28 липня біля села Шепарівці, що неподалік Коломиї.
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Полосольство США відреагувало на трагедію на Івано-Франківщині
Посольство США висловлює глибокі співчуття рідним та близьким тих, хто загинув вчора внаслідок авіакатастрофи в селі Шепарівці,
– розповіли у посольстві.
Там також пояснили, що надають всю необхідну допомогу сім'ям американців, які втратили життя в результаті цієї авіакатастрофи.
28 липня стало відомо, що в авіакатастрофі на Івано-Франківщині зі спортивним легкомоторним літаком загинули 4 людей. Крім відомого пілота Ігоря Табанюка, на борту було 3 туристів – двоє громадян США та громадянин Великої Британії.
Відомі імена загиблих на Івано-Франківщині:
- Амрам Фромовіц (США);
- Герш Вайс (Велика Британія);
- Еліезер Бріль (США).
Усі вони хасиди та належали до Об'єднаної єврейської громади України. Усім хасидам було по 20 років.
Коротко про авіакатастрофу на Івано-Франківщині
- 28 липня 2021 року в селі Шепарівці на Івано-Франківщині розбився спортивний літак WT-10 Advantic.
- Він впав на житловий будинок, у якому перебували 3 людей. Господиня будинку та її діти вижили. Вони почули звук удару і вибігли на вулицю за лічені миті до вибуху.
- На жаль, усі, хто перебували на борту літака, – загинули. WT-10 Advantic керував Ігор Табанюк – пілот з приблизно 40-річним досвідом. У авіакатастрофі в 2013 році загинув син відомо льотчика.
- Телеведучий Дмитро Комаров розповів, що він все своє життя присвятив авіації.