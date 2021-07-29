Авіакатастрофа в Івано-Франківській області: посольство США відреагувало на трагедію

Посольство США відреагувало на авіакатастрофу на Івано-Франківщині, де загинув відомий льотчик Ігор Табанюк та 3 пасажирів. Там висловили глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Відповідний допис з'явився на сайті посольства США. Трагедія трапилась 28 липня біля села Шепарівці, що неподалік Коломиї.

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Полосольство США відреагувало на трагедію на Івано-Франківщині

Посольство США висловлює глибокі співчуття рідним та близьким тих, хто загинув вчора внаслідок авіакатастрофи в селі Шепарівці,

– розповіли у посольстві.

Там також пояснили, що надають всю необхідну допомогу сім'ям американців, які втратили життя в результаті цієї авіакатастрофи.

28 липня стало відомо, що в авіакатастрофі на Івано-Франківщині зі спортивним легкомоторним літаком загинули 4 людей. Крім відомого пілота Ігоря Табанюка, на борту було 3 туристів – двоє громадян США та громадянин Великої Британії.

Відомі імена загиблих на Івано-Франківщині:

Амрам Фромовіц (США);

Герш Вайс (Велика Британія);

Еліезер Бріль (США).

Усі вони хасиди та належали до Об'єднаної єврейської громади України. Усім хасидам було по 20 років.

Коротко про авіакатастрофу на Івано-Франківщині