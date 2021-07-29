Авіакатастрофа в Івано-Франківській області: посольство США відреагувало на трагедію

29 липня 2021 , 15:08
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Джерело:

посольство США в Україні

Посольство США відреагувало на авіакатастрофу на Івано-Франківщині, де загинув відомий льотчик Ігор Табанюк та 3 пасажирів. Там висловили глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Відповідний допис з'явився на сайті посольства США. Трагедія трапилась 28 липня біля села Шепарівці, що неподалік Коломиї. 

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Полосольство США відреагувало на трагедію на Івано-Франківщині

Посольство США висловлює глибокі співчуття рідним та близьким тих, хто загинув вчора внаслідок авіакатастрофи в селі Шепарівці,
– розповіли у посольстві. 

Там також пояснили, що надають всю необхідну допомогу сім'ям американців, які втратили життя в результаті цієї авіакатастрофи.

28 липня стало відомо, що в авіакатастрофі на Івано-Франківщині зі спортивним легкомоторним літаком загинули 4 людей. Крім відомого пілота Ігоря Табанюка, на борту було 3 туристів – двоє громадян США та громадянин Великої Британії.

Відомі імена загиблих на Івано-Франківщині:

  • Амрам Фромовіц (США);
  • Герш Вайс (Велика Британія);
  • Еліезер Бріль (США).

Усі вони хасиди та належали до Об'єднаної єврейської громади України. Усім хасидам було по 20 років

Коротко про авіакатастрофу на Івано-Франківщині

  • 28 липня 2021 року в селі Шепарівці на Івано-Франківщині розбився спортивний літак WT-10 Advantic.
  • Він впав на житловий будинок, у якому перебували 3 людей. Господиня будинку та її діти вижили. Вони почули звук удару і вибігли на вулицю за лічені миті до вибуху.
  • На жаль, усі, хто перебували на борту літака, – загинули. WT-10 Advantic керував Ігор Табанюк – пілот з приблизно 40-річним досвідом. У авіакатастрофі в 2013 році загинув син відомо льотчика. 
  • Телеведучий Дмитро Комаров розповів, що він все своє життя присвятив авіації
Автор: Діана Квасневська