Підтримка під час наступу: полковник ЗСУ оцінив літаки, які може отримати Україна

На засіданні "Рамштайн" 20 січня ухвалили важливі рішення щодо військової допомоги Україні. Також на зустрічі прозвучали важливі меседжі щодо ймовірного надання Києву авіації.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, озброєння, яке нададуть Україні після зустрічі "Рамштайн-8", допоможе Україні перейти до активних наступальних дій.

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Україні можуть надати штурмовики Су-25

Як розповів Світан, не виключено, що західні партнери можуть допомогти Києву й з авіацією.

Є інформація про те, що нам можуть передати ледь не ескадрилью штурмовиків Су-25. Це якраз та авіаційна ланка, яка потрібна для підтримки військ, що йдуть у наступ,

– повідомив військовий експерт.

Він додав, що якщо Україна отримає авіацію, зокрема штурмовики, це стане великим плюсом для ЗСУ.

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"Літаки F-16 принесуть перемогу ЗСУ під час наступу"

Президент Володимир Зеленський, звертаючись 20 січня до учасників Контактної групи з питань оборони України, закликав партнерів надати Україні ракети більшої дальності і винищувачі F-16.

Якщо буде ухвалене таке рішення (про надання F-16 – 24 Канал), це стане прикриттям і підтримкою з повітря, яка принесе перемогу нашим військам при виконанні наступальних завдань,

– зазначив Світан.

Полковник запасу ЗСУ додав, що українські аеродроми вже пристосовані для таких літаків. Льотний склад також має усі необхідні навички.

Роль авіації у "наступальній тріаді"

Окрім того, за словами Світана, Україні нададуть самохідні артилерійські установки Archer. Він зазначив, що такі позиції озвучуються не просто так.

Такі установки будуть підтримувати наступальну тріаду, до якої входять танк, БМП та бойовий гелікоптер або штурмовик,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що гарним доповненням до цієї наступальної тріади стали б вертольоти Apache. За даними ЗМІ, Велика Британія могла б надати Україні такі вертольоти. Однак наразі вони не увійшли до нового пакету військової допомоги.

"Apache – це вертоліт, який дуже добре працює і проти танків. Тобто він не лише прикриває свої танки та бронегрупи, а ще й працює проти танків противника", – зазначив Світан.

Військовий експерт зауважив, що Apache може бути оснащений потужними протитанковими ракетами. І якби Україні надали таку техніку, це стало б суттєвим посиленням для ЗСУ.

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