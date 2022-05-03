Авіація Росії 2 травня не була активною, але без роботи наша ППО не залишилася: втрати ворога
Ворожа авіація впродовж 2 травня фактично не потрапляла у зону дії української протиповітряної оборони. Водночас окупанти продовжують бити ракетами по мирних людях.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних Сил України. Зазначили, що росіяни запускають все більше безпілотних літальних апаратів.
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Завдяки таким засобам, вороги дають вказівки для артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригують вогонь.
Успіхи українців
Протиповітряна оборона за 2 травня ліквідувала 8 російських повітряних цілей. Мовиться про 1 безпілотник "Форпост" та 7 безпілотників "Орлан-10".
Варто відзначити, що "Форпост", збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування "Південь", є дорогим апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів,
– розповіли захисники.
Пояснили, що "Форпост" є ліцензованим ізраїльським аналогом Searcher. Російське міністерство оборони заявило, що у 2019 році усі запчастини пристрою пройшли імпортозаміщення.
На безпілотники нібито встановили російське програмне забезпечення. Через це вони можуть транспортувати контейнер з ракетою ПТР. Окупанти хваляться, що аналогів цьому немає.
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"Авіація Повітряних сил продовжує бити окупантів з повітря, завдаючи потужних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі рашистів різними видами озброєння", – додають захисники.
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Російські безпілотники: останні новини
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