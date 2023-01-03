Австрія виступила за припинення війни шляхом переговорів, але є нюанс

За час повномасштабної війни уже не одна держава говорила про необхідність переговорів між Україною та Росією. Адже, зрештою, усі війни завершувалися саме таким чином.

Тепер про припинення війни Росії проти України шляхом переговорів 2 січня виступила й Австрія. Однак з важливою ремаркою.

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Жодних переговорів про Україну без України

Так, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час пресконференції у Відні заявив, що такі переговори можливі лише за участі України і ніколи без неї.

Мир ніколи не досягається на полі бою. Мир завжди досягається за столом переговорів. І ця війна не стане винятком. Але так, потрібно, щоб обидві сторони погодилися на переговори. І тут є чітким одне правило: жодних переговорів про Україну без України,

– сказав він.

Також міністр закордонних справ зазначив, що запропонована Україною формула миру з 10 пунктів є цікавою. А також визнав, що перед тим, як сідати за стіл переговорів, потрібно "відновити ситуацію, коли мир та дипломатія можуть знайти своє місце".

"Але наразі я цього не бачу, адже обидві сторони намагаються здобути вирішальні очки на полі бою", – підкреслив Александер Шалленберг.

Українська формула миру

Свою формулу миру Володимир Зеленський представив на саміті "Великої двадцятки" ще у листопаді 2022 року. В онлайн-промові президент назвав 10 пунктів, важливих для нашої держави, а саме:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Він підкреслив що дотримання цих пунктів дозволить не лише зупинити війну в Україні, а й допоможе уникнути посилення негативних наслідків, пов'язаних зі збройною агресією Росії. Також під час свого виступу Президент України наголосив, що "Мінська-3" не буде.

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