Авто плавали у воді, а дерева падали на дороги: які регіони постраждали від негоди найбільше

В Україні раптова негода наробила лиха – річки вийшли з берегів, авто плавали у воді, а дерева падали на дороги. Знеструмленими були 384 населених пунктів по всій країні.

Негода панувала у половині регіонів країни.

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Чи не найбільше дісталося Чернігівщині. Тільки в обласному центрі затопило 90 домівок на 25 вулицях. Є навіть постраждалі. Рятувальники показали фотографії людей із перебинтованими ногами. У місті затопило каналізацію.



Негода в Чернігова



Потужна злива в Чернігові

Непереливки було також Івано-Франківську. Там річки вийшли з берегів, підтопило 202 будинки. За кілька годин ДСНС вдалось відкачати усю воду із домівок місцевих мешканців. Та після такої повені потрібно підрахувати збитки.



В Івано-Франківській області підтоплено понад 200 будинків



Рятувальники борються з наслідками негоди

Від негоди постраждала Дніпропетровщина. Сильним вітром повалено 150 дерев, через негоду без електроенергії залишилось приблизно 57 тисяч людей. Над відновленням електропостачання працюють працівники обленерго.



Негоди в Дніпропетровщині



Сильним вітром повалено 150 дерев

Перепочити від великої води в Українців не вийде. Гідрометцентр прогнозує дощі та грози по всій території України. Але, на щастя, слабші та без сильних поривів вітру.