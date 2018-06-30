19:22
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
21°C 16°C
  • неділя
    14°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Авто плавали у воді, а дерева падали на дороги: які регіони постраждали від негоди найбільше

460 Читать новость на русском

В Україні раптова негода наробила лиха – річки вийшли з берегів, авто плавали у воді, а дерева падали на дороги. Знеструмленими були 384 населених пунктів по всій країні.

Негода панувала у половині регіонів країни.

Читайте також: Харків накрила потужна піщана буря: з'явилося відео

Чи не найбільше дісталося Чернігівщині. Тільки в обласному центрі затопило 90 домівок на 25 вулицях. Є навіть постраждалі. Рятувальники показали фотографії людей із перебинтованими ногами. У місті затопило каналізацію.

Чернігівщина
Негода в Чернігова

Негода в Чернігові
Потужна злива в Чернігові

Непереливки було також Івано-Франківську. Там річки вийшли з берегів, підтопило 202 будинки. За кілька годин ДСНС вдалось відкачати усю воду із домівок місцевих мешканців. Та після такої повені потрібно підрахувати збитки.

Івано-Франківськ
В Івано-Франківській області підтоплено понад 200 будинків


Рятувальники борються з наслідками негоди

Від негоди постраждала Дніпропетровщина. Сильним вітром повалено 150 дерев, через негоду без електроенергії залишилось приблизно 57 тисяч людей. Над відновленням електропостачання працюють працівники обленерго.

Дніпропетровщина
Негоди в Дніпропетровщині

Дінпропетровщина
Сильним вітром повалено 150 дерев

Перепочити від великої води в Українців не вийде. Гідрометцентр прогнозує дощі та грози по всій території України. Але, на щастя, слабші та без сильних поривів вітру.

Теги: Новини України Негода в Україні Надзвичайні ситуації Новини Чернігова Новини Івано-Франківська Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
сьогодні, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 522
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
сьогодні, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 564
Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
сьогодні, 14:01 Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
Олена Булан 461
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
сьогодні, 13:01 "Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
Юлія Ліпенцева 451
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сьогодні, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 4329
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук