В автобус – і до окупанта: жителів Донбасу возять у Росію голосувати на виборах

У Росії проходять триденні вибори до Держдуми. До голосування залучають і жителів окупованих територій Донбасу.

Російська інформагенція оприлюднила відео, на якому помітно, як жителі окупованих територій сідають в автобуси. Після цього ті вирушають на кордон з Росією.

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Жителі окупованих територій голосують на виборах у Росії

Автобуси з охочими проголосувати на виборах до Держдуми їдуть з "ЛНР" до Росії,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія давно планувала залучити до участі в голосуванні жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу. Для цього людям активно роздавали російські паспорти.

Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. Дослідження Всеросійського центру громадської думки свідчить про те, що у виборах візьмуть участь менше чверті населення Росії

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