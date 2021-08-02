На щастя, в цей момент там не було пасажирів, тому потерпілих немає. Інцидент стався з автобусом 205 маршруту – "Дніпро – Новомосковськ".

Інша аварія Сходив по каву: у Києві водій покинув автобус, а він поїхав без нього

Водія засліпило сонце

  • Аварія трапилася приблизно о 13 годині.
  • Це, ймовірно, сталося на світлофорі.
  • Водій вантажівки розповів, що це сталося, коли він почав рух на зелений сигнал.
  • Водій автобусу згодом сказав, що його засліпило сонце.
  • На фото видно, що в автобуса повністю побилося лобове скло.
  • Також були пошкодження в передній частині корпусу.
  • Правоохоронців на місце не викликали.
  • Учасники аварії склали європротокол.

Автобус, який влетів у вантажівку / Фото "Інформатора" й телеграму "Ху***ый Днепр"