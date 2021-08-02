На щастя, в цей момент там не було пасажирів, тому потерпілих немає. Інцидент стався з автобусом 205 маршруту – "Дніпро – Новомосковськ".

Інша аварія Сходив по каву: у Києві водій покинув автобус, а він поїхав без нього

Водія засліпило сонце

Аварія трапилася приблизно о 13 годині.

Це, ймовірно, сталося на світлофорі.

Водій вантажівки розповів, що це сталося, коли він почав рух на зелений сигнал.

Водій автобусу згодом сказав, що його засліпило сонце.

На фото видно, що в автобуса повністю побилося лобове скло.

Також були пошкодження в передній частині корпусу.

Правоохоронців на місце не викликали.

Учасники аварії склали європротокол.

Автобус, який влетів у вантажівку / Фото "Інформатора" й телеграму "Ху***ый Днепр"

Зверніть увагу! 30 липня в Одесі маршрутка під час руху врізалася в трамвай. Це сталося, бо водію автобусу стало погано. Ймовірно, він зомлів за кермом. Потерпілих внаслідок аварії не булою