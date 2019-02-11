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      Автоматична індексація тарифів УЗ підірве всю систему ціноутворення на ринку зерна, – Горбачов

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      Ринок зерна
      Ринок зерна / logist.today

      Автоматична індексація тарифів "Укрзалізниці" на залізничні перевезення на індекс цін виробників промислової продукції підірве всю систему ціноутворення на зерновому ринку, заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

      Про це йдеться в статті "Укрзалізниця" роздуває тариф: Бізнес попереджає про уповільнення економіки" на 112.ua.

      Відзначимо, на сайті Міністерства інфраструктури 1 лютого з'явився проект постанови Кабміну, яким запроваджується механізм щорічної автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення на рівні індексу цін виробників промислової продукції. Це означає, що державний монополіст "Укрзалізниця" зможе довільно змінювати ставки тарифів у бік підвищення, переглядаючи їх щоквартально. Раніше кожне чергове підвищення стверджував Кабмін.

      Зернотрейдери категорично проти автоматичної індексації тарифів на індекс промислових цін, позаяк це підірве всю систему ціноутворення на зерновому ринку. За словами Горбачова, щонайменше третина всього зерна закуповується за форвардними контрактами, тобто ще до того, як урожай буде вирощено і зібрано. "Для нас дуже важливо планувати і розуміти, у скільки обійдеться логістика у вересні, жовтні, листопаді. Не знаючи точних розмірів тарифів, не можна прогнозувати й ціну для форвардних контрактів. Таким чином, зернотрейдери закладатимуть логістичні ризики в закупівельні ціни, а це призведе до зниження рентабельності при виробництві зерна", сказав Горбачов.

      У прес-релізі на сайті УЗ сказано, що ухвалення проекту постанови про автоматичну індексацію цін дозволить їй поліпшити якість надаваних послуг. Не зважаючи на те, що за останній час УЗ вже реалізувала чимало ініціатив, які значно здорожили логістику, якість послуг від цього досі не зросла, говорить Горбачов.

      "УЗ зберігає монополію, тоді як якість надаваних нею послуг, м'яко кажучи, лишає багато бажати. УЗ не може гарантувати час, за який вантаж буде доставлено. При нормативі 250 км на добу в нас бувають антирекорди, коли на відстань у кількасот кілометрів вантаж доставляється два тижні", сказав президент Української зернової асоціації.

      Ситуацію може врятувати допуск приватних операторів до локомотивної тяги, якого вони нині не мають. "Справедливий тариф сформується тільки за наявності конкуренції, а для цього необхідними є проекти державно-приватного партнерства та лібералізація локомотивної складової. Тільки ринок зможе відрегулювати розмір тарифів до нормального рівня рентабельності, що забезпечує прибутковість. У США три приватні залізничні оператори, і якщо купувати в них послуги за форвардом, то можна отримати значний дисконт", сказав Горбачов.

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      Теги: Укрзалізниця Міністерство інфраструктури Зерно Агро 24
      Джерело: 24 Канал
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