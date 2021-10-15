Азербайджан готовий підписати мирний договір з Вірменією, проте є умова
Джерело:Интерфакс
Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що Баку дає "історичний шанс" Єревану. Азербайджан готовий підписати мирний договір, проте лише у випадку, коли обидві країни визнають територіальний суверенітет одна одної.
Алієв готовий розпочати перемовини з вірменською стороною щодо делімітації кордону. Президент Азербайджану запевняє, що війна та конфлікт – уже в минулому.
Більше тут Нагірнокарабаський конфлікт залишився в минулому, – Алієв розповів про ситуацію в країні
Алієв назвав умови підписання мирної угоди
Ми готові почати переговори з Вірменією про делімітацію кордону при умові взаємного визнання територіальної цілісності і також готові почати перемовини щодо мирної угоди з Вірменією,
– наголосив Алієв на засіданні ради глав країн СНД.
Алієв вважає Азербайджан країною-переможницею, яка готова до нормалізації відносин. Цей шанс азербайджанський президент назвав "історичним" і висловив сподівання, що Єреван його не упустить.Зверніть увагу! За словами Алієва післявоєнний період в Азербайджані проходить спокійно. Азербайджан, в результаті, відновив свою територіальну цілісність та виконав резолюції Радбезу ООН.
Тим часом На кордоні Вірменії та Азербайджану знову обстріли: загинув військовий
Коротко про конфлікт у Нагірному Карабасі:
- Перехід у бойову фазу нагірнокарабаського конфлікту відбувся у вересні 2020 року.
- Активні бойові дії тривали до листопада – тоді Вірменія та Азербайджан за участю Росії підписали мирну заяву.
- Згідно з домовленістю, поблизу лінії розмежування на 5 років розмістили російський миротворчий контингент.
- У Вірменії підписання угоди Ніколом Пашиняном сприйняли, як капітуляцію. В країні спалахнули масові протести.
- Проте ситуація на кордоні між країнами не залишається спокійною. Час від часу між військовими країн спалахують перестрілки, в яких є поранені та навіть загиблі.