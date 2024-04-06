Там підірвали нафтовий трубопровід: показуємо на карті, де розташоване місто Азов у Росії

У російському місті Азов вночі 6 квітня підірвали трубопровід, який перекачував нафтові продукти до танкерів. Таким чином це спричинило проблеми для окупантів із транспортуванням нафти.

Про успішне ураження російського трубопроводу для нафти повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Де розташоване місто Азов, у якому підірвали нафтопровід, наскільки далеко від кордону з нашою державою – читайте в матеріалі 24 Канал.

До теми У Росії підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів, – ГУР

Наскільки далеко розташоване місто Азов від України

В українській розвідці зазначили, що в ніч на 6 квітня 2024 року, в районі населеного пункту Азов, що у Ростовській області Росії, внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту",

завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України,

– зазначили у ГУР МО.

Варто зазначити, що місто Азов у Ростовській області Росії розташоване за близько 80 кілометрів від українського кордону на тимчасово окупованій території Донецької області.

Де розташоване місто Азов у Росії: дивіться на карті

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