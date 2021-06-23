Це спроба зірвати Sea Breeze, – Бабін про дії Росії та інцидент з есмінцем Британії

У Чорному морі 23 червня сили спеціальних операцій України, США та Великої Британії провели спільні навчання на есмінці "Дефендер", який належить Королівському флоту. Росія нібито відкрила попереджувальний вогонь по кораблю.

На інцидент відреагував колишній представник президента України в окупованому Криму Борис Бабін.

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Він зазначив, що Росія "вперше з 2018 року проводить з півострова пряму силову операцію або заявляє про її проведення".

За його словами, цим самим ворог демонструє готовність переступати не тільки через суверенітет України, але й держав НАТО.

Тактична мета агресора зрозуміла – налякати, спробувати зірвати навчання See Breeze-2021,

– вважає Борис Бабін.