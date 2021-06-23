Це спроба зірвати Sea Breeze, – Бабін про дії Росії та інцидент з есмінцем Британії

23 червня 2021 , 19:31

Джерело:

Борис Бабін у фейсбуці

У Чорному морі 23 червня сили спеціальних операцій України, США та Великої Британії провели спільні навчання на есмінці "Дефендер", який належить Королівському флоту. Росія нібито відкрила попереджувальний вогонь по кораблю.

На інцидент відреагував колишній представник президента України в окупованому Криму Борис Бабін.

Читайте також Росія видала свої навчання за нібито обстріл есмінця, – Арестович про інцидент у Чорному морі

Він зазначив, що Росія "вперше з 2018 року проводить з півострова пряму силову операцію або заявляє про її проведення". 

За його словами, цим самим ворог демонструє готовність переступати не тільки через суверенітет України, але й держав НАТО.

Тактична мета агресора зрозуміла – налякати, спробувати зірвати навчання See Breeze-2021,
– вважає Борис Бабін.

Зверніть увагу!Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання, які з 1997 року проходять на території нашої країни.
  • Під час тренувань учасники відпрацьовують маневри на суші, у повітрі, в морі та під водою.
  • Участь у події беруть військовослужбовці держав чорноморського регіону, окрім агресора Росії.

Інцидент з британським есмінцем: головне

До темиРосія загралася в цьому інциденті, – Бабін про "обстріл" британського корабля

Автор: Олег Васьків