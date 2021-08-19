Багато людей в Афганістані мали "Талібан" всередині, але прикидалися іншими, – Карімі

Режисерка Сахра Карімі зауважила, що багато жителів Афганістану підтримують "Талібан". Левова частка серед них – чоловіки.

За словами мисткині, проблема у тому, що чоловіки звикли так думати та поводитися з жінками. Багато афганців переконані: жінка має носити хіджаб, сидіти вдома, не ходити на роботу і не розмовляти з іншими чоловіками.

Зауважте Афганістан молився, щоб Байден виграв вибори і не виводив війська, – Карімі

Таких людей, особливо чоловіків, дуже багато в Афганістані. Фактично вони постійно мали "Талібан" всередині, просто надягали краватку, піджак і йшли на роботу, прикидаючись іншими,

– наголосила Карімі.

Режисерка наголосила, що таких людей у її країні – приблизно 50%.

Однак є й противники "Талібану"

За словами Карімі, є й інші люди – противники талібану. Найбільше серед них – молоді. Наразі в Афганістані усе дуже хаотично, люди не розуміють, що відбувається.

Тим часом таліби намагаються грати роль, щоб їх визнали у світі. Вони надягають маску та контролюють свою поведінку.

Карімі наголосила: "це затишшя перед бурею, ми не знаємо, що трапиться, якщо вони таки дістануть міжнародне визнання".

Карімі про визнання талібів

Мисткиня також заявила: якщо світ визнає владу "Талібану", Афганістану настане кінець.

Водночас жінка вже втратила віру у світову спільноту. За словами Карімі, якщо з її країни вже зібралися вивести війська, потрібно було робити це тихіше.

Захід допоміг відбудувати Афганістан, однак не цінував власних зусиль на цих землях.

Таліби ненавидять освічених жінок

Карімі наголосила, що таліби не хочуть, аби жінки мали голос. На думку бойовиків, це начебто може занапастити їхню мужність.

Період з 1996 до 2001 року, коли таліби вже були при владі, режисерка описала як найтемніший час.