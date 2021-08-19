Багато людей в Афганістані мали "Талібан" всередині, але прикидалися іншими, – Карімі
19 серпня 2021 , 19:50Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Режисерка Сахра Карімі зауважила, що багато жителів Афганістану підтримують "Талібан". Левова частка серед них – чоловіки.
За словами мисткині, проблема у тому, що чоловіки звикли так думати та поводитися з жінками. Багато афганців переконані: жінка має носити хіджаб, сидіти вдома, не ходити на роботу і не розмовляти з іншими чоловіками.
Зауважте Афганістан молився, щоб Байден виграв вибори і не виводив війська, – Карімі
Таких людей, особливо чоловіків, дуже багато в Афганістані. Фактично вони постійно мали "Талібан" всередині, просто надягали краватку, піджак і йшли на роботу, прикидаючись іншими,
– наголосила Карімі.
Режисерка наголосила, що таких людей у її країні – приблизно 50%.
Однак є й противники "Талібану"
- За словами Карімі, є й інші люди – противники талібану. Найбільше серед них – молоді. Наразі в Афганістані усе дуже хаотично, люди не розуміють, що відбувається.
- Тим часом таліби намагаються грати роль, щоб їх визнали у світі. Вони надягають маску та контролюють свою поведінку.
- Карімі наголосила: "це затишшя перед бурею, ми не знаємо, що трапиться, якщо вони таки дістануть міжнародне визнання".
Карімі про визнання талібів
- Мисткиня також заявила: якщо світ визнає владу "Талібану", Афганістану настане кінець.
- Водночас жінка вже втратила віру у світову спільноту. За словами Карімі, якщо з її країни вже зібралися вивести війська, потрібно було робити це тихіше.
- Захід допоміг відбудувати Афганістан, однак не цінував власних зусиль на цих землях.
Таліби ненавидять освічених жінок
- Карімі наголосила, що таліби не хочуть, аби жінки мали голос. На думку бойовиків, це начебто може занапастити їхню мужність.
- Період з 1996 до 2001 року, коли таліби вже були при владі, режисерка описала як найтемніший час.