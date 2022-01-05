"Багато недостойних": США не планують відповідати на усі пункти "гарантій безпеки" Росії

США не планують погоджуватись на всі пункти, які запропонувала Росія у так званих "договорах про безпеку". Багато з положень документа просто на це "не заслуговують".

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу. Вона прокоментувала вимоги, які висуває Росія щодо НАТО.

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У Білому домі розкритикували певні вимоги Москви

Псакі наголосила, що Вашингтон не планує відповідати на всі вимоги Москви щодо так званої стратегічної безпеки. Деякі з них, зауважила прессекретарка Байдена, "цього просто не заслуговують".

Разом з тим, у Білому домі не виключають, що прогрес у перемовинах з Росією можливий.

Які питання планують обговорити США

Речниця Білого дому зауважила, що під час наступних перемовин представники Вашингтона підійматимуть питання вторгнення Росії в сусідні країни, а також використання хімічної зброї на чужій території.

Ми та наші союзники будемо піднімати ці та інші теми з Росією в найближчі дні та тижні,

– додала Псакі.

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Що відомо про так звані "договори безпеки" від Росії

У грудні російське МЗС оприлюднило на розгляд США та НАТО так звані "договори про безпеку".

У цих документах Росія фактично вимагає нерозширення НАТО на схід. Мовиться про те, щоб не дозволити приєднання до Альянсу Грузії та України.

Раніше у Держдепі вже назвали деякі пункти неприйнятними.

НАТО обговорюватиме з Москвою ці "ультиматуми" 12 січня на засіданні Ради Росія – НАТО.

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