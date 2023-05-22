Об Бахмут стиралася армія Росії, а перелом у війні відбувся на саміті G7, – Яковенко

Джо Байден заявив, що Росія втратила 100 тисяч військових у Бахмуті. Ця цифра може бути дещо перебільшена.

Взагалі втрати є зброєю в інформаційній війні: свої завжди применшуються, а чужі – перебільшуються. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Який момент став переломним

Владімір Путін вже привітав Євгєнія Пригожина зі "взяттям Бахмута". Найімовірніше, більша частина Бахмута зараз перебуває під контролем окупантів. На думку Яковенка, загалом ця історія – про піррову перемогу.

Найбільш боєздатний підрозділ російської окупаційної армії ПВК "Вагнера" був значною мірою утилізований під Бахмутом і зараз виведений з лінії фронту.

"Вагнера" таки змогла вискочити з бахмутського капкана й відпроситися на відпочинок. Зрозуміло, що вони мріють відправитися в Африку, в Судан, де зараз відбувається розподіл багатств цієї країни, зокрема – золотих родовищ", – зазначив Яковенко.

Бахмут зіграв відвертаючу роль у цій війні й значною мірою підготував український наступ, виснаживши сили ворога.

Те, що відбулося у Хіросімі, це справді переломний момент в усій війні. По суті була сформована "коаліція літаків", Байден дав добро на надання F-16, повна єдність "Великої сімки" у підтримці України,

– акцентував журналіст.

В інформаційній війні важливо, хто і що виділяє як головне. Для когось головне – рапорт Пригожина про "взяття Бахмута". Тривалий час російська армія билася об маленьке українське містечко – Бахмут, який вже називали Сталінградом.

Це справді знущання. Сталінградська битва дійсно була переломною у війні, а тут Бахмут, який не має жодного стратегічного значення. Об нього стиралася й утилізувалася російська армія впродовж 224 днів,

– наголосив Ігор Яковенко.

Натомість реальний перелом, як зауважив Еммануель Макрон, стався на саміті G7. Саме там Володимир Зеленський зміг досягти вирішальної підтримки.

Яковенко про Бахмут та саміт G7: дивіться відео

Ситуація у Бахмуті: коротко