"Не туман, а дим снарядів": у Генштабі показали апокаліптичні фото з Бахмута

Щонайменше від літа 2022 року Бахмут є фортецею незламності українського народу. Саме відтоді це місто безрезультатно намагається захопити ворог. І воно уже фактично перетворилося на руїни.

У Міноборони запевняють, що Збройні Сили почали просуватися на двох напрямках у передмісті Бахмута у Донецькій області. Це вкотре засвідчує, що невдовзі від загарбників не залишився ні сліду в цьому регіоні. Однак, на жаль, окупанти уже встигли випалити вщент до тла місто.

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"Не туман"

Власне, у командуванні української армії показали, який вигляд має Бахмут. Ці світлини зробила Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону,

– йдеться в повідомленні.

Який вигляд має Бахмут / фото Генштабу

Зазначимо, в ході російського вторгнення в Україну 2022 року бригада імені короля Данила обороняла Попасну і Лисичанськ.

Окрім того, слід сказати, що це військове з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України.

Базується воно у місті Яворові на Львівщині та перебуває у складі оперативного командування "Захід".

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