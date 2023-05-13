"Не туман, а дим снарядів": у Генштабі показали апокаліптичні фото з Бахмута
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Щонайменше від літа 2022 року Бахмут є фортецею незламності українського народу. Саме відтоді це місто безрезультатно намагається захопити ворог. І воно уже фактично перетворилося на руїни.
У Міноборони запевняють, що Збройні Сили почали просуватися на двох напрямках у передмісті Бахмута у Донецькій області. Це вкотре засвідчує, що невдовзі від загарбників не залишився ні сліду в цьому регіоні. Однак, на жаль, окупанти уже встигли випалити вщент до тла місто.
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"Не туман"
Власне, у командуванні української армії показали, який вигляд має Бахмут. Ці світлини зробила Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Вам може здатися, що це туман. Але ні. Це задимлення від пожеж та димових снарядів, які використовує ворог у відчайдушних спробах прорвати нашу оборону,
– йдеться в повідомленні.
Який вигляд має Бахмут / фото Генштабу
Зазначимо, в ході російського вторгнення в Україну 2022 року бригада імені короля Данила обороняла Попасну і Лисичанськ.
Окрім того, слід сказати, що це військове з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України.
Базується воно у місті Яворові на Львівщині та перебуває у складі оперативного командування "Захід".
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Бахмут: останні новини
- Днями російська влада вперше від листопада 2022 року офіційно визнала, що їхні війська відступили з позицій на Бахмутському напрямку.
- Разом з тим у міноборони ворожої держави видали заяву стосовно того, що ЗСУ провели наступальні операції вздовж лінії зіткнення загальною довжиною у понад 95 кілометрів.
- Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий констатував, що завдяки активній обороні українські військові змогли відкинути окупаційні війська на відстань до 1,5 кілометра.