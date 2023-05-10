Наш підрозділ дуже ржав з цього, – боєць ЗСУ про терміни "взяття" Бахмута росіянами

Росія оголошувала про захоплення Бахмута до певної дати вже кілька разів. І всі обіцянки так і не стали реальністю. ПВК "Вагнера" провалило усі терміни взяття міста і, схоже, так і не зможуть оголосити про його взяття.

ПВК "Вагнера" не змогло захопити місто до усіх раніше анонсованих термінів. Дедлайни, які ставить собі Росія, не варто сприймати аж надто серйозно. Про це 24 Каналу розповів Євген Оропай – командир роти в складі батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії.

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Заяви Пригожина – театральщина

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин впевнено заявляв, що буцімто його бійці вийдуть із Бахмута 10 травня через "снарядний голод". Міноборони начебто задовольнили потреби вагнерівців. Але потім Пригожин сам це і спростував. З цього можна зробити нескладний висновок, що всі заяви та обіцянки "кухаря Путіна" є пустими словами.

Пригожин обіцяв Путіну і військовому керівництву, що зможуть забрати Бахмут ще до Нового року. Наш батальйон "Свобода" тоді сидів на позиціях і ржав з цього дуже сильно. Їм не вдалося до цього часу взяти Бахмут в оточення і просунутись. Змогли лише закріпитись,

– розповів Євген Оропай.

Готували обіцянками й сама російська влада. Від представників Росії лунали заяви про взяття Бахмута до березня. Таку ж заяву зрештою зробили і перед 9 травня. Надії покладали, звісно, на вагнерівців.

"Це все театральщина, яка розігрується всередині Росії. Масованого голоду (снарядного – 24 Канал) у ПВК "Вагнера", як і в регулярних військ немає. У них є крилаті ракети, снаряди до артилерії радянського зразка і запаси, які вони використовують. Але при цьому є труднощі саме з підвезенням цих БК", – зазначив боєць ЗСУ.

Тому, наголосив військовий, не можна говорити про затишшя чи паузу. Все це радше пов'язано з логістичними проблемами росіян.

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Мета провокацій Пригожина

Дії Євгєнія Пригожина зараз спрямовані лише на зняття з себе відповідальності перед майбутніми виборцями. Хоч виборів поки немає, але мовиться про тих, хто зараз активно підтримує ПВК "Вагнера".

Він не хоче, щоб саме на нього і ПВК падали "усі шишки", що він не виконав поставлені накази. Тому й він сказав, що вийде з Бахмута 10 травня. Чи вийде він сьогодні? Ні, тому що він дуже сильно провалить оборону Росії й наші сили зможуть набагато сильніше просунутись, ніж зараз,

– пояснив Оропай.

За словами воїна ЗСУ, все, що говорить ворог у прямої ефірі – це насамперед для дезінформації. Верхівка Росії, ймовірно, так само як і українське командування не розкриватиме усіх своїх козирів. Тому варто зосереджуватись лише на тому, як можна повернути наші території шляхом знищення росіян, а сподіватись на їхні брехливі обіцянки.

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