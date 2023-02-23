Останні 48 годин навколо Бахмута тривають важкі бої, – британська розвідка про складну ситуацію

Загарбники не полишають спроб захопити місто-фортецю Бахмут. Однак, українські воїни продовжують героїчно давати відсіч ворогу. Останні дві доби навколо Бахмута тривають дуже важкі бої.

Про це з посиланням на дані розвідки повідомило Міністерство оборони Британії. Також зазначають, що окупанти, ймовірно, готуються до наступу в районі Вугледара, однак, навряд чи зможуть здійснити прорив.

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Британська розвідка про важкі бої навколо Бахмута

Упродовж останніх 48 годин тривають важкі бої в районі Бахмута, де українські сили зберігають шляхи постачання відкритими на захід, попри повзуче оточення Росії протягом останніх шести тижнів,

– зазначили у британській розвідці.

Окрім того, Вугледар вкотре зазнав потужного ворожого обстрілу. Існує ймовірність того, що Росія готується до чергових наступальних зусиль у цьому районі попри важкі та невдалі атаки на початку лютого і наприкінці 2022 року, вважають у розвідці Великій Британії.

Також у Міноборони припускають, що, ймовірно, відповідальність за Вугледарську операцію досі несе російське Східне угруповання військ. Командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти через попередні невдачі.

Проте навряд чи у Мурадова є ударна сила, здатна здійснити прорив,

– підсумували у Міноборони Великої Британії.

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