Страх перед контрнаступом та втеча "Вагнера" з Бахмута: у ЗСУ сказали, як це впливає на ворога
Підрозділи терористичної ПВК "Вагнера" поступово виходять з Бахмута. На їхні позиції направили російських десантників, які йдуть на смерть.
Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, російські десантники – дивне породження радянської, а тепер і російської військової школи.
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Як і колись, так і зараз вони є так званою "паличкою-виручалочкою" для російських окупантів. Десантників кидають на найважчі напрямки, де їх успішно утилізують. Зараз окупанти хочуть утримати Бахмут за всяку ціну.
Тільки є якесь хоч трішки складніше завдання – вони одразу використовують десантників. За американськими оцінками Росія втратила близько 100 тисяч загиблих та поранених на Бахмутському напрямку. І навіть до кінця не взяла місто. І можуть швидко його втратити. Це був би фейл. Тому й кидають сюди усі ресурси. Така у них школа,
– розповів Череватий.
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Бояться контрнаступу і бачать, що сталося з "Вагнером"
Командування ЗСУ прекрасно знає потенціал бригад, яких зараз перекидають на Бахмутський напрямок. Часто там вже є "другий-третій склад". Адже кадрові військові були знищені ще в боях на Київщині, а потім на Харківщині та Херсонщині.
Морально-психологічний стан в тамтешніх десантників не надто добрий. Вони прекрасно бачили, що сталося із ПВК "Вагнера" після боїв у Бахмуті.
Моральний стан в них не дуже сильний. Пошарпаний та розбитий "Вагнер" тікає з опущеним хвостом, а десантники заходять на їхнє місце. Вони усвідомлюють, що з ними сталося і які там були втрати. Також тамтешні підрозділи мають страх перед контрнаступом ЗСУ,
– наголосив Череватий.
Втрати російських окупантів в Бахмуті: коротко
- Битва на Бахмутському напрямку триває вже близько 10 місяців. Окупанти втратили величезну кількість особового складу та військової техніки на цьому напрямку.
- Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно повідомив про втрати російських загарбників у Бахмуті. З 1 вересня, коли окупанти почали використовувати зеків у Бахмуті, Росія втратила щонайменше 22 816 особового складу. Втрати ЗСУ були в 7,5 раза менші.
- У Білому домі раніше також озвучували деталі щодо втрат окупантів в Бахмуті. Вони повідомили, що загалом Росія втратила близько 100 тисяч військових на цьому напрямку. Йдеться як про знищених, так і про поранених окупантів.