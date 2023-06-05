Страх перед контрнаступом та втеча "Вагнера" з Бахмута: у ЗСУ сказали, як це впливає на ворога

Підрозділи терористичної ПВК "Вагнера" поступово виходять з Бахмута. На їхні позиції направили російських десантників, які йдуть на смерть.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, російські десантники – дивне породження радянської, а тепер і російської військової школи.

Читайте також Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Як і колись, так і зараз вони є так званою "паличкою-виручалочкою" для російських окупантів. Десантників кидають на найважчі напрямки, де їх успішно утилізують. Зараз окупанти хочуть утримати Бахмут за всяку ціну.

Тільки є якесь хоч трішки складніше завдання – вони одразу використовують десантників. За американськими оцінками Росія втратила близько 100 тисяч загиблих та поранених на Бахмутському напрямку. І навіть до кінця не взяла місто. І можуть швидко його втратити. Це був би фейл. Тому й кидають сюди усі ресурси. Така у них школа,

– розповів Череватий.

Дивіться розмову з Сергієм Череватим на ютубі 24 Каналу

Бояться контрнаступу і бачать, що сталося з "Вагнером"

Командування ЗСУ прекрасно знає потенціал бригад, яких зараз перекидають на Бахмутський напрямок. Часто там вже є "другий-третій склад". Адже кадрові військові були знищені ще в боях на Київщині, а потім на Харківщині та Херсонщині.

Морально-психологічний стан в тамтешніх десантників не надто добрий. Вони прекрасно бачили, що сталося із ПВК "Вагнера" після боїв у Бахмуті.

Моральний стан в них не дуже сильний. Пошарпаний та розбитий "Вагнер" тікає з опущеним хвостом, а десантники заходять на їхнє місце. Вони усвідомлюють, що з ними сталося і які там були втрати. Також тамтешні підрозділи мають страх перед контрнаступом ЗСУ,

– наголосив Череватий.

Втрати російських окупантів в Бахмуті: коротко

Битва на Бахмутському напрямку триває вже близько 10 місяців. Окупанти втратили величезну кількість особового складу та військової техніки на цьому напрямку.

Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно повідомив про втрати російських загарбників у Бахмуті. З 1 вересня, коли окупанти почали використовувати зеків у Бахмуті, Росія втратила щонайменше 22 816 особового складу. Втрати ЗСУ були в 7,5 раза менші.

У Білому домі раніше також озвучували деталі щодо втрат окупантів в Бахмуті. Вони повідомили, що загалом Росія втратила близько 100 тисяч військових на цьому напрямку. Йдеться як про знищених, так і про поранених окупантів.