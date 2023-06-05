Страх перед контрнаступом та втеча "Вагнера" з Бахмута: у ЗСУ сказали, як це впливає на ворога

5 червня 2023, 04:30
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Підрозділи терористичної ПВК "Вагнера" поступово виходять з Бахмута. На їхні позиції направили російських десантників, які йдуть на смерть.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, російські десантники – дивне породження радянської, а тепер і російської військової школи.

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Як і колись, так і зараз вони є так званою "паличкою-виручалочкою" для російських окупантів. Десантників кидають на найважчі напрямки, де їх успішно утилізують. Зараз окупанти хочуть утримати Бахмут за всяку ціну.

Тільки є якесь хоч трішки складніше завдання – вони одразу використовують десантників. За американськими оцінками Росія втратила близько 100 тисяч загиблих та поранених на Бахмутському напрямку. І навіть до кінця не взяла місто. І можуть швидко його втратити. Це був би фейл. Тому й кидають сюди усі ресурси. Така у них школа,
– розповів Череватий.

Дивіться розмову з Сергієм Череватим на ютубі 24 Каналу

Бояться контрнаступу і бачать, що сталося з "Вагнером"

Командування ЗСУ прекрасно знає потенціал бригад, яких зараз перекидають на Бахмутський напрямок. Часто там вже є "другий-третій склад". Адже кадрові військові були знищені ще в боях на Київщині, а потім на Харківщині та Херсонщині.

Морально-психологічний стан в тамтешніх десантників не надто добрий. Вони прекрасно бачили, що сталося із ПВК "Вагнера" після боїв у Бахмуті.

Моральний стан в них не дуже сильний. Пошарпаний та розбитий "Вагнер" тікає з опущеним хвостом, а десантники заходять на їхнє місце. Вони усвідомлюють, що з ними сталося і які там були втрати. Також тамтешні підрозділи мають страх перед контрнаступом ЗСУ,
– наголосив Череватий.

Зверніть увагу!

У квітні журналісти оприлюднили кадри з Бахмута. Вже тоді районний центр буквально був схожий на руїну. Росіяни щодня використовували величезну кількість артилерійських боєприпасів, знищуючи будинок за будинком.

Втрати російських окупантів в Бахмуті: коротко

  • Битва на Бахмутському напрямку триває вже близько 10 місяців. Окупанти втратили величезну кількість особового складу та військової техніки на цьому напрямку.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно повідомив про втрати російських загарбників у Бахмуті. З 1 вересня, коли окупанти почали використовувати зеків у Бахмуті, Росія втратила щонайменше 22 816 особового складу. Втрати ЗСУ були в 7,5 раза менші.
  • У Білому домі раніше також озвучували деталі щодо втрат окупантів в Бахмуті. Вони повідомили, що загалом Росія втратила близько 100 тисяч військових на цьому напрямку. Йдеться як про знищених, так і про поранених окупантів.
Автор: Петро Синєокий