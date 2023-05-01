Більше, ніж армія Чехії чи Угорщини: у ЗСУ розповіли, скільки росіян воює поблизу Бахмута
1 травня 2023, 13:39Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
На Бахмутському напрямку тривають важкі запеклі бої. Станом на сьогодні проти Збройних Сил України воюють 25,6 тисячі російських загарбників.
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, росіяни також залучили десятки танків та 450 бронемашин.
До теми Окупанти кинули всі свої ресурси, але оборона справляється, – Маляр про ситуацію у Бахмуті
Скільки росіян воює в районі Бахмута
На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини,
– заявив Череватий.
Він наголосив, що щодня втрати загарбників у районі Бахмута становлять приблизно 100 загиблих.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Протягом минулого тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули. Найгарячіше зараз у Бахмуті та Мар’їнці.
- Анна Маляр розповідала, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати. У самому місті Бахмут тривають запеклі бої. Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх.
- Нещодавно Сергій Череватий заявляв, що Бахмут залишається основною ціллю ворога. Там зосереджені основні сили окупантів.
- Як виявилось, у ПВК "Вагнера" у районі Бахмута постійні системні втрати та неможливість постійно постачати особовий склад у величезних об'ємах.
- В ISW вважають, що погрози Євгєнія Пригожина відійти від Бахмута можуть свідчити про побоювання, що російські позиції в тилу Бахмута вразливі для контратак.