Десантники – лише назва: у ЗСУ розповіли, хто зараз воює на Бахмутському напрямку

Контрнаступ на Бахмутському напрямку триває. В українських бійців є перші суттєві успіхи та просування вперед. Натомість з боку росіян воюють не надто навчені військові та нещодавно мобілізовані. Однак окупанти мають багато техніки, яку постійно використовують проти ЗСУ.

Хоч би якою старою та не точною була артилерія та бронетехніка росіян – вона досі справна. Зокрема, у відповідь на просування ЗСУ окупанти гатять по позиціях наших військових. Про це 24 Каналу розповів Роман Конон – лейтенант батальйону "Свобода".

До теми "Вагнер" зараз не воює, – Маляр про те, які ПВК можуть замінити найманців Пригожина

Хто з росіян воює біля Бахмута

Ситуація на лінії зіткнення доволі складна, зокрема й на Бахмутському напрямку. У наших бійців є певні успіхи, вони поступово рухаються вперед.

Тим часом ворог зазнає величезних втрат і, як раніше, не забирає ані поранених, ані вже вбитих.

Ми намагаємось їх знищити якомога більше на підходах до наших позицій і вичислення їхніх опорних пунктів, складів з БК. Хлопці з піхоти розповідати, що п'яний (росіянин – 24 Канал) заблудився та просто забрів в окоп до наших хлопців. Його передали у відповідні органи,

– розповів Роман Конов.

Зауважимо, бо бойовики з ПВК "Вагнера" уже вийшли з Бахмута та не воюють. У Росії розповідали, що натомість відправили десантників. Але на ділі там "збірна солянка".

"Те, що туди закинули десантників – від них лише назва. Понад 100 тисяч (окупантів – 24 Канал) на Бахмутському виведені з ладу. Тому зараз там не надто підготовлені, ще й доукомплектовані мобілізованими", – зазначив лейтенант.

Зараз там немає справжніх спеціалістів, як заявляли у Росії. Однак значною проблемою є наявність великої кількості артилерії у ворога. Командування певною мірою має розуміння ситуації. Хоч в більшості це там справді "докукомплектанти".

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

У ЗСУ розповіли, хто зараз воює на Бахмутському напрямку: дивитись відео

В окупантів радянська техніка, але її багато

Окупанти використовують і артилерію, і авіацію, і рухи піхоти. На жаль, заяви про артилерійський чи снарядний "голод" – були лише байками Євгенія Пригожина.

Хоч техніка та зброя у росіян здебільшого радянська, стара та зовсім не точна. Але вона є та може стріляти.

Це велика проблема. Така ж ситуація у них у з бронетехнікою. В більшості вона радянська та невлучна. Але вона їде. Хоча наші хлопці доволі якісно знищують їхній металобрухт: і БМП, й артилерійські системи. Ми намагаємось працювати точно та якісно,

– наголосив військовий.

Натомість російські окупанти й надалі вдаються до тактики "випаленої землі", знищуючи усе на своєму шляху.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: детальніше