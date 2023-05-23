Росіяни втратили під Бахмутом більше військ, ніж має армія Чехії, – лейтенант Нацгвардії

Окупанти намагаються захопити Бахмут Донецької області вже майже 10 місяців. За цей час росіяни зазнали просто колосальних втрат, які навіть уявити складно.

Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону Нацгвардії "Свобода" Роман Конон. За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку стабільно складна. Однак з липня 2022 року втрати Росії у Бахмуті становлять більш ніж 100 тисяч особового складу.

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Сюди входять як знищені, так і поранені окупанти. Якщо порівнювати, то це більше за військо Чехії чи загалом за середньостатистичну армію в Європі.

Вони заявляли багато разів про захоплення Бахмута. Ставили різні дедлайни. Ті пусті заяви не підтверджувалися. Вони зазнавали величезних втрат і краху,

– розповів Конон.

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В росіян не було проблем з боєприпасами

Як наголосив військовий, одна з найбільших проблем на Бахмутському напрямку – наявність в окупантів великої кількості артилерії та мобілізаційного ресурсу. Вони не шкодували ні місто, ні власних військових.

Бахмута та сусідніх населених пунктів в принципі не існує. Там просто випалена земля. Вони не жалкували снарядів. Ні про який "снарядний голод" не йшлося. Будинки інколи падали як доміно,

– зауважив Конон.

Раніше ватажок так званої "приватної військової компанії "Вагнера" Євгєній Пригожин істерив про "снарядний голод" у його бойовиків . Саме це угруповання воює в Бахмуті. Однак українські військові не фіксували зменшення обстрілів на цьому напрямку.

Тактика росіян в Бахмуті була незмінною. Вони накривали артилерією умовний "квадрат" завбільшки у квадратний кілометр, а потім кидали своїх у "м'ясні штурми". Бували й випадки, коли окупанти потрапляли артилерією у своїй перші ешелони, які намагалися атакувати.

Яка ситуація в Бахмуті: коротко