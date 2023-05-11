Ситуація тут загострювалась вже тричі, – у 3 штурмовій бригаді розповіли про бої за Бахмут
В самому Бахмуті тривають активні стрілецькі бої. Загальна ситуація на цій ділянці фронту напружена, але контрольована.
Про це 24 Каналу розповів майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. За його словами, в прилеглих селищах біля Бахмута ситуація також напружена.
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Однак ініціатива на цих напрямках більше на боці ЗСУ. Варто згадати нещодавню успішну атаку бійців 3 окремої штурмової бригади.
Вдалося не лише ліквідувати противника. Вийшло змусити їх тікати. Частину вдалося взяти в полон. Намагаємося на околицях брати динаміку в свої руки. Тактична ситуація не змінилася. Вона напружена як в Бахмуті, так і на околицях, але повністю контрольована ЗСУ,
– зазначив Кудряшов.
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Було три загострення
Як наголосив військовий, битва на Бахмутському напрямку триває з початку осені минулого року. З цього часу загалом окупанти тричі масштабно нагнітали ситуацію. Перший раз – восени минулого року. Другий – взимку, коли обіцяли повністю захопити місто. А втретє – до 9 травня.
Сили оборони успішно виконують наказ щодо оборони Бахмута та його околиць. Робимо все, щоб знищити ворога та захистити нашу землю,
– підкреслив військовий.
Успіхи українських військових під Бахмутом: коротко
- Російські окупанти збиралися захопити Бахмут до 9 травня. Як наголосив Президент України Володимир Зеленський, загарбники провалили це завдання. Сили оборони досі стримують окупантів в Бахмуті та на околицях. Попри гучні заяви, російські окупанти не змогли захопити місто до 9 травня, як вони це собі планували.
- За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, в українських військових є певні успіхи біля Бахмута. На деяких ділянках фронту вдалося відкинути окупантів на відстань до 2 кілометрів. Він відзначив зусилля та ефективні дії бійців 3 окремої штурмової бригади.
- Окупанти буквально знищують місто. 9 травня вони зруйнували Свято-Благовіщенський храм.