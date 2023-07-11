Таємна мобілізація: Череватий повідомив, які підрозділи ворога зосереджені навколо Бахмута

Угруповання окупантів на Бахмутському напрямку є надзвичайно строкатим. Там вже навіть помітили так звані підрозділи "БАРС".

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, зараз на Бахмутському напрямку перебувають повітряно-десантні війська окупантів та піхотні підрозділи.

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Їм допомагає ціла "солянка" різних військ. Там фіксували так званий бойовий армійський резерв "БАРС", територіальні війська та деякі підрозділи з різних приватних військових компаній.

За останні 2,5 місяці там також з'явилися штурмові роти "шторм z", які набрані з кримінальних елементів,

– розповів Череватий.

В росіян проблеми з особовим складом

Як наголосив Череватий, в російських окупантів дійсно є проблеми з особовим складом. Але там побоюються провести повноцінну мобілізацію. Тому в них вже багато місяців тривають приховані заходи з набору особового складу.

Дивіться розмову з Сергієм Череватим на ютубі 24 Каналу

Через це угруповання загарбників є надзвичайно строкатим. Вони набирають певну кількість людей в різні сумнівні підрозділи.

Вони не мають повноцінних великих резервів, які можна одразу вводити в бій. Тому там і були різні вагнерівці та інші так звані ПВК, а також "шторм z", армійський резерв, територіальні війська. Скоро гастарбайтери з Москви поїдуть,

– розповів Череватий.

Втрати Росії у війні проти України: коротко

Російські окупанти зазнали значних втрат у повномасштабній війні проти України. Вторгнення почалося 24 лютого 2022 року.

За цей час Збройні Сили України знищили 235 020 особового складу ворога. До прикладу, за минулу добу, 10 липня, на "концерт Кобзона" відправилося ще 540 загарбників.

Крім того, Росія вже втратила 4089 танків, 7983 бойових броньованих машин, 4385 артилерійських систем, 672 РСЗВ, 414 засобів ППО, 315 літаків, 310 гелікоптерів тощо.