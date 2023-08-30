Бахмут "у мішку": ЗСУ рухаються до оперативного оточення окупантів

Українські військові рухаються до оперативного оточення угруповання окупантів в Бахмуті. На цьому напрямку тривають складні та напружені бої.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що робота над оперативним оточенням Бахмута триває. Але не варто сприймати, що все там йде надзвичайно легко.

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На цьому напрямку тривають складні бої. І українські військові в умовах переваги ворога в особовому складі та ресурсах все одно просуваються вперед.

Коли може статися оперативне оточення Бахмута

Як наголосив Черник, тут не варто робити однозначних прогнозів. Але видно, що українські військові поступово йдуть до оперативного оточення Бахмута. Тому, ймовірно, це може статися через кілька тижнів – місяць-півтора. Однак точний прогноз тут робити складно.

Оперативне оточення – це буде дуже серйозний крок вперед. Не називатимемо це великою перемогою, але це буде дуже добре. Потрібно працювати над знищенням угруповання російських окупантів в Бахмуті,

– зауважив Черник.

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Швидке та ефективне знищення цього угруповання могло б спричинити каскадний обвал фронту на Бахмутському напрямку. Зараз українські військові поступово до цього йдуть. Панівні висоти поблизу міста перебувають під контролем Сил оборони.

Ситуація на Бахмутському напрямку: коротко