Чому важливо втримати Бахмут: Зеленський вказав на важливу причину

Найзапекліші бої тривають у Бахмуті. Оборона цього міста є важливою для України з військового та політичного боку.

Втрата Бахмута може призвести до певних проблеми. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Чому важливо втримати Бахмут

За словами українського лідера, втрата Бахмута може призвести до тиску щодо пошуку компромісів. Так, російський диктатор Владімір Путін може використати так звану "перемогу" у своїх інтересах. Кремлівський гоблін "продав би її Заходу, своєму суспільству, Китаю та Ірану".

Якщо він відчує кров – відчує запах, що ми слабкі – він буде штовхати, штовхати, штовхати,

– зазначив Зеленський.

У разі поразки в Бахмуті тиск буде швидким як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України. Зеленський вважає, що наше суспільство відчує втому і підштовхне його до компромісу з російським агресором.

Президент додав, що зараз він не відчуває такого тиску.

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