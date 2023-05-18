Українські сили просуваються на флангах біля Бахмута: на яку відстань пройшли за добу
Бахмут залишається епіцентром бойових дій на Сході України. Сили оборони продовжують просуватися на флангах і завдають силам противника колосальних втрат.
Про ситуацію на Бахмутському напрямку станом на ранок 18 травня в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, пише 24 Канал. За його словами, росіяни понад усе намагаються взяти Бахмут, який самі ж знищили.
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За добу Сили оборони тільки біля Бахмута знешкодили майже 300 окупантів
Череватий розповів, що минулої доби противник 487 разів ворог завдавав ударів ствольною і реактивною артилерією по позиціях наших військ.
Крім того, на цій ділянці фронту відбулося 25 боєзіткнень, 6 авіанальотів. Речник повідомив, що в боях було знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, 4 потрапили до полону.
Також Сили оборони знищили САУ "Мста", БпЛА "Орлан-10" і 8 польових складів з боєприпасами.
Як повідомив Сергій Череватий, попри відсутність переваги в особовому складі, снарядах і техніці, наші підрозділи продовжують просуватися на флангах. Зокрема, за цю добу українські сили просунулися на відстань від 150 до 1700 метрів.
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку
Що про ситуацію на Бахмутському напрямку кажуть у Генштабі ЗСУ
- Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні від 18 травня повідомив про ситуацію на Бахмутському напрямку. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського.
- Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Предтечине та Курдюмівка.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 17 травня інформувала, що за останні дні у передмісті Бахмута наші воїни не втратили майже 20 звільнених квадратних кілометрів.
- За словами Маляр, на окремих ділянках Сили оборони мають просування. Водночас у самому Бахмуті, як повідомила заступниця глави Міноборони, запеклі бої. Зокрема, ворог дещо просувається.
- У гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" 17 травня інформували, що на певних напрямках біля Бахмуту наші війська просунулись від 500 метрів до 2 кілометрів вперед та по флангах.