Лише одна група мінометників знищила сотні вагнерів, – військовий ЗСУ про ситуацію в Бахмуті
Українські захисники продовжують нищити окупантів у Бахмуті. Самі ж росіяни вже відчувають наближення свого неминучого кінця на українській землі.
Про це 24 Каналу розповів Єгор Фірсов – військовий медик ЗСУ, колишній народний депутат України. За його словами, українські військовослужбовці безпощадно накривають окупантів снарядами зі своїх позицій у Часовому Яру.
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Чергова брехня росіян
Єгор Фірсов пояснив, що найспекотніше нині в самому місті. У Бахмутському районі поблизу Горлівки, Нью-Йорка ситуація зовсім інша.
Український захисник повідомив, що будь-які коментарі очільника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина щодо Бахмута – це все маячня. Сам же він назвав його брехуном та відвертим пропагандистом.
Він каже, що вони контролюють 5500 квадратних метрів і натомість ЗСУ контролюють лише декілька кілометрів,
– додав він.
Втім, насправді ЗСУ контролюють значну частину міста Бахмут. Наразі умовна лінія розмежування проходить по залізничній дорозі, де і відбувається зіткнення сил.
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ЗСУ не віддадуть ворогу Бахмут
Єгор Фірсов зауважив, у Бахмуті і вдень, і вночі тривають бої.
Б'ються за кожен метр, за кожне приміщення, фактично сточують зуби ворожим силам,
– наголосив він.
На думку військового медика, відповідь на питання про потребу утримання Бахмута дав сам Пригожин.
"Він підкреслив, що у них є суттєві проблеми, що вони на межі", – пояснив він.
Це означає, що зовсім скоро ПВК "Вагнера" може добровільно вийти із Бахмута.
Окупантів стає менше
Український захисник повідомив, що у противника закінчуються сили, щоб далі продовжувати бої за місто.
За словами військового медика, лише його батальйон на Бахмутському напрямку зумів знищити чималу кількість окупантів.
Тільки наша мінометна група в складі 4 бійців знищила сотні вагнерівців. Вони сунули, а мінометник наш працював потужно і вдень, і вночі, і в дощ, і без сну,
– зосередив увагу він.
Наразі росіянам на українській землі теж неспокійно. Артилерія ЗСУ прицільно працює по ворогу із Часового Яру. Тож звіти Генштабу ЗСУ із великою кількістю вбитих окупантів – це дійсно правдива інформація.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- У Бахмут 2 травня знову приїхав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, щоб разом з командирами ухвалити важливі рішення щодо оборони міста.
- Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий наголосив, що Сили оборони бачать, розуміють наміри противника та завжди готові їм протидіяти на Бахмутському напрямку.
- Напередодні стало відомо, що противник використовує гранати для протистояння українським захисникам. Також окупанти відстежують позиції ЗСУ в місті завдяки дронам із тепловізорами.