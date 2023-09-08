Штурм та просування на Півдні Бахмута: карта бойових дій станом на 8 вересня

Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Мають успіх в районі Південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це йдеться в ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на 8 вересня. 24 Канал аналізує дані Генштабу та онлайн-мапу від DeepState, аби розповісти, якою є ситуація на фронті.

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Упродовж доби було проведено 39 бойових залучень. Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних ударів та 46 атак MLRS по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Оперативна ситуація на Сході та Півдні України залишається складною.

Ситуація на напрямках фронту

напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Сального Чернігівської області, Сум, Грабовського, Старикового Сумської області, Гранового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Тур'я, Блешня Чернігівської області, Козаче, Угроїди, Грабовське Сумської області та Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Гатище, Огірцеве Харківської області.напрямку військові відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам'янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області.напрямку захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області, західніше Діброви, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Спірне, Роздолівка, Ямполівка Донецької області.напрямку українські військові відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Майорська Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області.

Своєю чергою, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на Південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах,

– ідеться в повідомленні.

До слова, в Інституті вивчення війни теж підтвердили, що ЗСУ на Бахмутському напрямку просунулися на Північний Захід від Кліщіївки (приблизно 5 кілометрів на Південний Захід від Бахмута).

Що відбувається поблизу Бахмута: карта

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напрямку противник невдало атакував у районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Так, протягом минулої доби тут наші воїни відбили понад 10 атак ворога. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка Донецької області.напрямку захисники відбили атаки противника в районі південніше Пречистівки. Ворог завдав авіаційного удару біля Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Золотої Ниви, Роботиного, Новоданилівки та Омельника Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Левадне, Мала Токмачка, П'ятихатки, Роботине, Кам'янське Запорізької області.

Зауважимо, що українські захисники продовжили контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку та просунулися вперед на Північний Захід від Вербового (18 кілометрів на Південний Захід від Оріхова).

ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку: карта

напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Козацького. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та позиціях ЗРК ворога. Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 ЗРК противника.