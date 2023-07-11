На Бахмутському напрямку ЗСУ розбили російську десантно-штурмову бригаду

Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. 3-тя окрема штурмова бригада на Бахмутському напрямку розбила підрозділи 83 десантно-штурмової бригади.

Фортуна остаточно повернулася до окупантів на Бахмутському напрямку іншим боком. Їм завдають колосальних втрат. Зокрема, відзначилися герої 2-го штурмового батальйону.

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Здобутки українських героїв

Воїнам вдалося звільнити понад кілометр територій. Окрім того, вдалося покращити тактичне становище ЗСУ у напрямку самого Бахмута.

Захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків. Не зупиняємось на досягнутому – штурмуємо далі,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, воїнам вдалося:

знищити російську техніку (зокрема, ворожий танк);

захопити у полон 10 російських окупантів.

Втрати ворога

Росія зазнає колосальних втрат у війні з Україною. Станом на 11 червня ліквідувати вдалося вже 235 020 окупантів. Окрім того, знищили чимало російської зброї та техніки. Фактично Росія втрачає все, що припасла до повномасштабного вторгнення. Її ресурси скорочуються. Тим часом України – зростають.

Володимир Зеленський заявив, що Україна станом на літо 2023 року вже знищила найбільш боєздатну частину армії Росії. У Міноборони заявили, що на Півдні Росія має у 5,3 раза більше втрат, аніж Україна. Деякі ворожі підрозділи так не хочуть на концерт до Кобзона, що відмовляються брати участь у бойових діях.