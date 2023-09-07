Одна наша гармата змушує замовчати три ворожих: ЗСУ ефективно б'ють по росіянах на Сході

Росіяни зберігають за собою перевагу в кількості засобів вогневого ураження. Проте українські воїни перевершують їх в чіткості й ювелірності роботи.

Гармат завжди буде багато там, де є пріоритет для противника. Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко, додавши, що сьогодні такими напрямками є Бахмутський, Куп'янський й загалом вся східна ділянка.

Дивіться також ЗСУ мають нові успіхи біля Роботиного та в Кліщіївці: як за тиждень змінилась карта фронту

Одна гармата нищить три ворожі

Ворог розуміє, що на пріоритетних напрямках має бути багато артилерії, тому що це основний інструмент. До того ж більшість поранень воїни зазнають саме в результаті артилерійського вогню.

"Що стосується ювелірності роботи – тут перевага за нами. Інколи в нас одна гармата може змусити замовчати три ворожі. Зараз до нашого вогневого впливу додалися ударні типи БпЛА. З їхньою допомогою наш підрозділ знищив самохідну гармату противника 2С3 і це тільки один підрозділ на короткому відтинку", – розповів військовослужбовець.

Командир роти 92 ОМБр розповів, як знищують ворожу техніку на Сході: дивіться відео

Завдяки об'єднаному вогневому впливу артилерії й засобів БпЛА українські військові завдають противнику потужного ураження. Їм вдається знищувати ворожі гармати, або пошкоджувати їх, щоб виграти час.

Робота триває і я дякую всім українцям, які підтримують Сили оборони. Завдяки вам у підрозділах з'являються засоби, які допомагають нам ліквідовувати ворога й змушувати їхні вогневі засоби мовчати,

– наголосив Юрій Федоренко.

Ситуація на Сході: що відомо