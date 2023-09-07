Одна наша гармата змушує замовчати три ворожих: ЗСУ ефективно б'ють по росіянах на Сході
Росіяни зберігають за собою перевагу в кількості засобів вогневого ураження. Проте українські воїни перевершують їх в чіткості й ювелірності роботи.
Гармат завжди буде багато там, де є пріоритет для противника. Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко, додавши, що сьогодні такими напрямками є Бахмутський, Куп'янський й загалом вся східна ділянка.
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Одна гармата нищить три ворожі
Ворог розуміє, що на пріоритетних напрямках має бути багато артилерії, тому що це основний інструмент. До того ж більшість поранень воїни зазнають саме в результаті артилерійського вогню.
"Що стосується ювелірності роботи – тут перевага за нами. Інколи в нас одна гармата може змусити замовчати три ворожі. Зараз до нашого вогневого впливу додалися ударні типи БпЛА. З їхньою допомогою наш підрозділ знищив самохідну гармату противника 2С3 і це тільки один підрозділ на короткому відтинку", – розповів військовослужбовець.
Командир роти 92 ОМБр розповів, як знищують ворожу техніку на Сході: дивіться відео
Завдяки об'єднаному вогневому впливу артилерії й засобів БпЛА українські військові завдають противнику потужного ураження. Їм вдається знищувати ворожі гармати, або пошкоджувати їх, щоб виграти час.
Робота триває і я дякую всім українцям, які підтримують Сили оборони. Завдяки вам у підрозділах з'являються засоби, які допомагають нам ліквідовувати ворога й змушувати їхні вогневі засоби мовчати,
– наголосив Юрій Федоренко.
Ситуація на Сході: що відомо
- На передовій в Донецькій області побував Президент України Володимир Зеленський, зокрема глава держави поїхав на Бахмутський напрямок, де сьогодні точаться запеклі бої. Зеленський поспілкувався з командирами й солдатами, заслухав доповіді про оперативну обстановку, а також вручив нагороди воїнам ЗСУ.
- Українські військові розвивають успіх на південному фланзі Бахмута – у селі Кліщіївка. Населений пункт фактично лежить у полі. З нього пролягає дорога на Бахмут і на Андріївку. Все це ускладнює для росіян можливість утримання села.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що агресор не полишає плану вийти на кордони Донеччини та Луганщини. Для цього він продовжує замінювати свої війська та стягувати нові з території Росії. Щодо Бахмутського напрямку Сирський сказав, що там тривають запеклі бої, а ворог намагається утримати займані позиції.