ЗСУ знищили штурмову групу ворога біля Бахмута: скільки окупантів вдалося ліквідувати

Бахмут досі залишається справжньою м'ясорубкою для російських окупантів. Сьогодні, 27 червня, ще до 12 години дня українські захисники знищили штурмову групу ворога.

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, яка ситуація тепер на Бахмутському напрямку.

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"Майже дванадцята – у росіян уже закінчилась штурмова група", – зазначив Жорін.

За його словами, унаслідок успішної атаки ворог зазнав таких втрат:

двоє загиблих;

семеро поранених;

старший групи отримав важке поранення з ампутацією.

Новий склад – що два дні

"Приблизно раз на два дні повністю міняється ворожий склад. Ми за добу – пів доби знищуємо [групу], вони заганяють знову нову – і так по колу з півтора тижня", – розповів Жорін.

Окупанти зазнають шалених втрат, попри щільну підтримку артилерії та авіації. Вони вже не так погано оснащені, але досі не навчені.

Що відбувається біля Бахмута: останні новини

Українські військові продовжують просуватись на південь від Бахмута. Вони зайняли основні панівні висоти навколо міста, тож можуть артилерією контролювати всі рухи російських окупантів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники звільнили 43 кілометри навколо Бахмута. Захисники впевнено рухаються до звільнення міста.

З огляду на успіхи ЗСУ біля Бахмута, росіяни намагаються відтягнути українські сили на інші напрямки. Зокрема, на Лимано-Куп'янський.

Українські бійці активно застосовують проти окупантів касетні боєприпаси. Заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий сказав, що вони гарно вписались в "ансамбль".