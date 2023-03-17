Невдовзі почнеться спад активності Росії на Бахмутському й Лиманському напрямках, – Жданов

За 7 – 10 днів розпочнеться спад активності російської армії та ПВК "Вагнера". І їх вже не зможуть замінити частини регулярних військ, як це було в Соледарі.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. Він підкреслив, що російські війська зазнають колосальних втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Дивіться також Окупанти хочуть, щоб допомагали не Україні, а їм, – Жданов про фейкові відео з Кораном

Сили ПВК "Вагнера" близькі до кульмінації

Таку думку американського Інституту вивчення війни процитував Олег Жданов. Він уточнив, що мова йде саме про Бахмут. Сам наступ Росії в Україні сповільнився.

"Вони вийшли на плато і більше на сьогодні показати не зможуть. За оцінками військових експертів, сили ПВК "Вагнера" були десь в межах 40 – 45 тисяч, сьогодні біля 7 тисяч", – навів дані розвідок західних аналітичних агентств Жданов.

Олег Жданов про сповільнення наступу Росії: дивитись відео

Як приклад, експерт навів цифри: сьогодні угрупування ПВК "Вагнера" проводить від 20 до 29 наземних атак щоденно. Натомість раніше – від 90 до 100.

"Не зрівнюйте цифри, які я називав із зведень Генштабу. Тому що там про всі напрямки, де вони атакують. А це підраховані атаки на тих ділянках фронту, де безпосередньо воювали бійці підрозділу "Вагнера", – пояснив деталі спікер.

ЗСУ повертають позиції

Плюс до описаної ситуації, росіяни розтягнули свої ділянки, зазначає Жданов. На певних відрізках вони відступають, а українські військові повертають свої позиції.

Наступ Росії забуксував, щоб там не казали, що вони впевнено йдуть вперед, починаючи формувати "велику губу кліщів" навколо Сіверського угрупування військ від Кремінної, наступаючи на Лиман. Там їхній наступ практично купірований,

– підкреслив Олег Жданов.

Наступ росіян: останнє