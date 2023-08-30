Біля Бахмута ворог зазнав потужного ураження: у ЗСУ розповіли про шалені втрати окупантів
На Бахмутському напрямку ворог щоденно зазнає втрат. Наші військові завдають йому вогневого ураження. Розвідка, БпЛА контролюють територію, не даючи змоги окупантам просуватися вперед.
Росіяни ще мають відкриту ділянку, якою можуть постачати боєприпаси й особовий склад на Бахмутський напрямок. Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, додавши, що використовуючи вогневий контроль, наші військові постійно заважають їм це робити.
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Ворог зазнає потужних втрат
Ситуація на півночі Бахмута трошки складніша, ніж на півдні. Там противник зосереджує свої зусилля, але наші захисники розробляють тактику, якою зможуть "прорізати" цю контрнаступальну оборону й зайти глибше на ворожі позиції.
А на півдні ми маємо успіх, хоч і не великими темпами, але ми просуваємось. За тиждень це виливається в певну кількість звільнених кілометрів,
– сказав Ілля Євлаш.
За минулу добу, 29 серпня, на Бахмутському напрямку противник зазнав потужного ураження. Серед втрат ворога:
- 4 танки
- 1 БМП
- 1 БТР
- 1 "Мста-Б"
- 1 РСЗВ "Град"
- 2С3 "Акація"
- 2С5 "Гіацинт-С"
- Протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра"
- 10 авто
- 1 спеціальна техніка МТУ-90
- 4 склади з боєкомплектом
- Спостережний комплекс "Муром-М"
- БпЛА ZALA
- ЗРК "Стріла-10"
Ілля Євлаш розповів про втрати противника біля Бахмута: дивіться відео
Ворог від своїх планів не відмовився
Ілля Євлаш також наголосив, що росіяни зосередили свій основний напрямок наступу на Луганській та Донецькій областях. Від своїх ідей, так званого повного "звільнення" цих територій, вони не відмовились, але українські військові продовжують стояти й боротимуться далі.
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідував ці території й особисто пересвідчився в ситуації, яка сьогодні там склалася.
Зараз вживаються всі необхідні заходи для недопущення прориву противника та покращення позицій наших військових для відбиття українських територій,
– підкреслив Ілля Євлаш.
Ситуація на Бахмутському напрямку: що відомо
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупанти роблять свою ставку саме на Схід країни – для них це основний напрямок наступу. Однією із сьогоднішніх задач ворога вона назвала відтягування наших сил від Бахмутського напрямку, тому що там у нас було доволі успішне просування і ми зайняли панівні висоти.
- У середу, 30 серпня, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський констатував, що в районі Бахмута на Донеччині щоденно тривають бої. Ворог по декілька разів на день контратакує наші підрозділи.
- Олександр Сирський уточнив, що інтенсивні бойові дії відбуваються на Бахмутському напрямку в районах Курдюмівки, Ягідного, Андріївки.