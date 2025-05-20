У ЦПД відповіли, чи здатна ППО України перехоплювати міжконтинентальні ракети "Ярс"

Українська протиповітряна оборона здатна перехопити міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 "Ярс" у разі її запуску. Це під силу зенітно-ракетному комплексу Patriot.

Про це 24 Каналу повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що таку інформацію надали технічні спеціалісти.

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ЗРК Patriot може перехопити "Ярс"

Перед 19 травня у ГУР попередили, що Росія планує здійснити демонстративний "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Як зазначив керівник ЦПД, пуск не відбувся. Однак не можна виключати, що росіяни спробують це зробити у майбутньому.

З військового погляду, переживати з цього приводу не варто – це більше демонстративна історія, ніж військова загроза. Окрім того, є інформація від технічних спеціалістів, що зенітно-ракетний комплекс Patriot має можливість перехоплювати такі цілі.

Міжконтинентальна балістична ракета "Ярс" ділиться (на кілька блоків – 24 Канал), але Patriot може її перехопити, принаймні як мінімум має відсоток шансу перехопити її на певному етапі,

– зазначив Андрій Коваленко.

За його словами, Росія не застосовувала "Ярс" у бойових умовах, лише на полігонах були зафіксовані невдалі пуски. Причина, чому запуск не відбувся в ніч на 19 травня, наразі невідома, але можливо, це схоже на ситуацію з ракетою "Орєшник", яка вдруге не полетіла.

"Однак ця інформація потребує уточнення", – зауважив керівник ЦПД.

Як Путін копіює тактику Кім Чен Ина

Перед телефонною розмовою з Дональдом Трампом російський диктатор Владімір Путін міг взяти приклад з Кім Чен Ина, який часто демонстративно запускає ракети, щоб тиснути на міжнародних партнерів.

"У такий спосіб показує, що більше поступок йому мають робити", – сказав Коваленко.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Андрієм Коваленком можна буде невдовзі переглянути на ютубі 24 Каналу.

Росія повністю наслідувала дипломатичний підхід КНДР, щоб уникнути жорстких дій з боку Трампа. Однак, як бачимо, їх все одно не було.