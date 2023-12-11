Атака балістикою на Київ, підсумки візиту Зеленського до Аргентини: хронологія 656 дня війни

Російська армія, попри шалені втрати, намагається йти вперед. Сили оборони стримають загарбників. Водночас окупанти завдають ударів по мирних містах нашої держави, порушуючи закони війни.

Понеділок, 11 грудня, це уже 656 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за цей день з фронту та тилу читайте в хронології подій від 24 Каналу.

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