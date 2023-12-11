Атака балістикою на Київ, підсумки візиту Зеленського до Аргентини: хронологія 656 дня війни
Російська армія, попри шалені втрати, намагається йти вперед. Сили оборони стримають загарбників. Водночас окупанти завдають ударів по мирних містах нашої держави, порушуючи закони війни.
Понеділок, 11 грудня, це уже 656 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за цей день з фронту та тилу читайте в хронології подій від 24 Каналу.
Дивіться також Зеленський в Аргентині та їде до США, ворог наступає по всьому фронту: хронологія 655 дня війни
Речник Повітряних сил Ігнат констатував, що, зокрема, окупанти атакували вночі Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Загарбники випустили 18 безпілотників з мису Чауда в Криму. Сили ППО збили усі дрони, здебільшого – на Миколаївщині. Близько 04:00 у Києві пролунала тривога, згодом стало відомо про вибухи. У Повітряних силах констатували, що ворог випустив по столиці балістичні ракети – було збито 8 цілей. Відбій пролунав через годину. Станом на 06:30 було відомо про 4 постраждалих – усім медики надали допомогу на місці. Уламки цілей впали у Дарницькому районі. Відбулось загорання, яке оперативно приборкали вогнеборці. Володимир Зеленський опублікував звернення до громадян. У ньому він розповів про підсумки візиту до Аргентини. За словами українського лідера, на вулицях міст партнерської країни люди скандували: "Свобода". Нічне звернення Зеленського: дивіться відео В Офісі Президента повідомили, що Зеленський на зустрічі зі лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм обговорював процес імплементації формули миру України. Глава нашої держави також запросив аргентинську сторону до участі у четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики в січні 2024 року. Окрім того, закликав до підготовки першого установчого Глобального саміту миру.
Удар балістикою по столиці
Речник Повітряних сил Ігнат констатував, що, зокрема, окупанти атакували вночі Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Загарбники випустили 18 безпілотників з мису Чауда в Криму. Сили ППО збили усі дрони, здебільшого – на Миколаївщині.
Близько 04:00 у Києві пролунала тривога, згодом стало відомо про вибухи. У Повітряних силах констатували, що ворог випустив по столиці балістичні ракети – було збито 8 цілей. Відбій пролунав через годину.
Станом на 06:30 було відомо про 4 постраждалих – усім медики надали допомогу на місці. Уламки цілей впали у Дарницькому районі. Відбулось загорання, яке оперативно приборкали вогнеборці.
Володимир Зеленський опублікував звернення до громадян. У ньому він розповів про підсумки візиту до Аргентини. За словами українського лідера, на вулицях міст партнерської країни люди скандували: "Свобода".
Нічне звернення Зеленського: дивіться відео
В Офісі Президента повідомили, що Зеленський на зустрічі зі лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм обговорював процес імплементації формули миру України.
Глава нашої держави також запросив аргентинську сторону до участі у четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики в січні 2024 року.
Окрім того, закликав до підготовки першого установчого Глобального саміту миру.