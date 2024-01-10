Росія переходитиме на атаки балістикою, – Світан пояснив усі загрози

Росія буде орієнтуватися на атаки балістичними ракетами. Відбивати такі повітряні цілі значно важче, ніж ті ж крилаті ракети.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Україна має приблизно 10% протибалістичних комплексів від потрібної кількості. З протидією крилатим ракетам та дронам дещо легше – там перекрито від третини до половини потреб.

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Переважна більшість зенітних ракетних комплексів, які перебувають на озброєнні України, не можуть збивати балістичні ракети, хоч і знищують інші повітряні цілі. Та ж сама ситуація і з літаками.

Як тільки до нас прийде західна авіація. Ті ж F-16, то хоча б одна бригада може виконувати завдання ППО. Тобто використовуватися як платформа для запуску ракет "повітря – повітря". Ми тоді перекриємо дві треті нашого простору від авіацілей. Але захист від балістики буде гіршим,

– зазначив Світан.

Росія буде переходити на балістику

Як наголосив Світан, упродовж останнього часу було багато повідомлень, що Росія отримала від КНДР балістичні ракети. І, цілком ймовірно, що Іран також передасть окупантам аналогічну зброю.

Росія буде переходи на балістику. Зараз нам потрібно десь в 10 разів більше протибалістичних комплексів, ніж ми маємо. І це для того, щоб ключові території перекрити. Для захисту усієї території не вистачить усіх ЗРК протибалістичних, які вже є у світі. Тому було б добре спробувати виробляти власні протибалістичні комплекси,

– зазначив Світан.

Крім того, проти балістичних ракет окупантів можна боротися по-іншому. Добре було б уражати їх на місцях запуску. Йдеться, зокрема, про знищення МіГ-31К, пускових установок С-300, С-400 тощо. Але це надзвичайно складне завдання.

Балістичні ракети Росії: коротко