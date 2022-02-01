Банки Росії "вчаться" діяти у разі технологічних санкцій США, – ЗМІ

Російський "Сбербанк" є одним з тих, кому загрожують технологічні санкції США за умови, що Росія нападе на Україну. У банку країни-агресорки вже моделюють ситуацію, що робитимуть у такому випадку.

Мовиться, що банк уже випробував відключення систем від підтримки постачальників іноземного софту й електроніки. Крім того, уряд окупанта занепокоєний тим, що США можуть заборонити поставки мікроелектроніки в Росію.

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Росія залишиться без Microsoft та інших постачальників

Якщо найгірший сценарій таки станеться, то російські банки можуть відключити від постачальників Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle та Intel.

ЗМІ інформують, що "Сбербанк" планує закупити сервери і системи зберігання даних. Мовляв, Росія вже пропрацьовує, що робитиме, коли їй обмежать поставки чи вона змушена буде зупинити підприємства, які працюють на підтримці іноземного програмного забезпечення.

Але у цифровому міністерстві країни-агресорки вдають, що зберігають спокій. Там назвали таку підготовку "стандартною практикою". Російське мінцифри виправдовується: "будь-який великий бізнес аналізує стійкість IT-структури і оцінює можливі ризики".

Іноземні програми замінять вітчизняними

Обладнання американської компанії Nvidia забезпечує роботу одного з найпотужніших суперкомп'ютерів Росії Christofari. Його можуть замінити на російський "Модуль".

Цікаво, що самі банки інформації не коментують. Зокрема, мовчать: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Промсвязьбанк" та "Альфа-банк".

Санкції проти Росії

У США не раз заявляли, що введуть санкції проти Росії лише після того, як вона нападе на Україну. Попереджали також про фінансові санкції, що стосуватимуться банків, та відключення Росії від SWIFT.

Адміністрація президента Джо Байдена проводила переговори з представниками найбільших банків країни. Говорили про можливі обмежувальні заходи проти Росії.

Є думки, що масштабні санкції, якими США погрожують Росії у разі її вторгнення в Україну, можуть зруйнувати економіку країни-агресора. Однак вони вплинуть і на інші держави.

У США також розробили санкції проти найближчого оточення Путіна. Обмеження зачіплять членів рад директорів держкомпаній країни-агресора, великих чиновників і, навіть, їхніх дружин і дітей.

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