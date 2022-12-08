Під Суровікіним могло захитатися крісло: чи поплатиться генерал за "бавовну" на аеродромах Росії

З початку грудня на низці російських аеродромів пролунали вибухи. Ймовірно, у Росії почнуть шукати, на кого звалити вину за таке недопрацювання.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, після "бавовни" на російських авіабазах у Кремля можуть виникнути питання до високопоставлених російських посадовців.

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Зокрема, певні претензії можуть висловити Сєргєю Суровікіну, який є головнокомандувачем повітряно-космічними силами Росії. На додачу він ще й керує російським вторгненням в Україну.

Однак, наскільки мені відомо, у Суровікіна є непогане лобі, принаймні було ще місяць тому. Йому навіть пророкували місце міністра оборони Росії за умови, що він зможе показати супервагомі результати на українському фронті,

– сказав Ступак.

"Росія не отримала те, на що розраховувала"

Ексспівробітник СБУ припустив, що саме така перспектива кар'єрного зростання могла надихнути генерала на нову тактику Росії у війні проти України.

Ступак зауважив, що 8 жовтня Суровікіна призначили керівником об'єднаного угруповання окупаційних військ у вторгненні Росії в Україну. А вже з 10 жовтня почалися масовані ракетні удари по українських містах.

Однак результату поки що це немає. Так, українці посиділи у блекауті 30 годин, зараз теж є проблеми з електроенергією та опаленням. Але того, на що розраховувала Росія – протестних настроїв серед українців проти влади – немає,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Він додав, що через це росіяни змушені "розганяти" цю тему штучно. Зокрема, у телеграмі поширюються повідомлення, у яких нібито висловлюється невдоволення відключенням електроенергії. Ступак наголосив, що це справа рук росіян.

Іван Ступак прокоментував нові вибухи в Росії: дивіться відео

Які наслідки матимуть для Суровікіна поразки в Україні

Експерт Українського інституту майбутнього зазначив, що відсутність перемог на фронті в Україні може негативно позначитися на становищі командувача російським вторгненням.

Цілком ймовірно, що крісло під Суровікіним могло захитатися. І через певний час він може втратити свою посаду,

– припустив Ступак.

Вибухи у Росії: коротко