"Бавовна" накрила готель у Волновасі, де жили кадирівці: епічні фото

У тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, пролунала "бавовна". Внаслідок атаки пошкоджена дорога Маріуполь – Донецьк, яку російські окупанти використовують в своїх військових цілях.

Відповідну інформацію повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вранці 1 листопада. За його даними, було влучання в готель, де жили кадирівці.

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В окупантів пролунала "бавовна" у районі Волновахи

Петро Андрющенко розповів, що після "бавовни" російська пропаганда почала скаржитись на те, що нібито вибухи були на цивільній дорозі Маріуполь – Донецьк.

Відверта брехня. Дорога з Маріуполя – Донецьк використовується для перевезення військової техніки щодня. Як з Росії через Новоазовськ – Маріуполь, так і з Кримського напряму,

– заявив радник мера.

Він також додав, що російські окупанти цинічно паркують свої військові вантажівки з боєкомплектом на подвір'ї цивільних.

На підтвердження своїх слів Петро Андрющенко опублікував фото з одного селищ біля Маріуполя, яке зроблене в ніч проти 31 жовтня.

Окупанти не залишають практику використання "живого щиту" з цивільних українців,

– зауважив Андрющенко.



Петро Андрющенко показав, як окупанти лишають автівки у дворах мирних людей

"Бавовна" поцілила в готель, де жили кадирівці

Зовсім скоро радник мера Маріуполя вже повідомив приємну новину щодо "бавовни" в районі Волновахи. За даними його джерел:

було влучання готель "Ахтамар" на трасі Маріуполь – Донецьк, де жили кадирівці;

там знешкоджено орієнтовно 10 одиниць військової техніки.

"Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу ЗСУ", – анонсував Андрющенко.



"Бавовна" біля окупованої Волновахи / Фото Андрія Цаплієнка

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що:

за одними даними – там була ворожа комендатура;

за іншими – базувались кадирівці.

Цаплієнко уточнив, що одне іншому не заважає та показав кадри з місця влучання.



Російські окупанти постраждали від вибухів / Фото Андрія Цаплієнка



У кадирівців у готелі пролунала "бавовна" / Фото Андрія Цаплієнка

В окупантів рекордно великі втрати

Протягом кількох останніх днів в російських окупантів шалено великі втрати. Станом на ранок 1 листопада в Генштабі Збройних Сил України повідомили, що Росія на війні проти України за добу 31 жовтня втратила 650 одиниць особового складу. Загалом втрати ворога з 24 лютого – 72 470 окупантів.

Варто зауважити, які втрати були в окупантів протягом останніх днів:

за добу станом на ранок 31 жовтня – 620 солдатів;

30 жовтня – 950 ворогів;

29 жовтня – 550 окупантів.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що першою причиною зростання втрат російських окупантів є безуспішні штурмові дії з боку Росії в районі Бахмута та Авдіївки. Детальніше про інші причини читайте за посиланням.

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