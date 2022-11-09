"Бавовна" прилетіла в кафе, росіяни "розлетілися", – Хлань розповів про ситуацію у Херсоні

На сьогодні російських військових стає все менше на Правобережжі Херсонщини. Все вказує на те, що вони готуються перейти на лівий берег.

Ситуація для окупантів у Херсоні загострюється ще й тому, що до них повсякчас прилітає "бавовна". Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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Росіяни готуються до відступу

Депутат зазначив, що росіяни активно будують "лінії оборони" на Лівобережжі Дніпра, а не на правому березі. Біля Херсона "лінії оборони" спостерігаються біля об'їзної дороги й в селі Наддніпрянському.

Неподалік від ринку "Молодіжний" біля мосту до села Наддніпрянське є кафе "Фаріс". Там розташовувались окупанти й завжди сходились туди на обід. Якраз в обід вчора там була дуже потужна "бавовна". Місцеві із Зеленівки кажуть, що частини окупантів висіли по всіх деревах посадок, що поблизу того кафе,

– розповів Хлань.

За його словами, біля Херсона окупанти звели оборонні укріплення для забезпечення відходу "лінії фронту" і щоб організувати собі пункти прикриття.

"Саме місто Херсон пустинне: світла немає четверту добу, інтернет з'являється. Наші оператори змогли відновити інтернет і забезпечують його по декілька годин за допомогою дизель-генераторів. Ситуація критична в тому, що електроенергія тягне за собою неможливість зберігання продуктів, які швидко псуються, зокрема м'ясних і молочних", – додав військовик.

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Херсон на "самозабезпеченні"

Хлань вказав, що на сьогодні Херсонщина переходить на самозабезпечення. Тому як прибудинкові господарства, які знаходяться на околицях Херсона, так і дрібні підприємці – фактично забезпечують продовольчу безпеку міста.

Ситуація критична й тим, що немає опалення і на зараз вже спостерігаються нічні приморозки. Якою б не була ситуація, люди живуть надією звільнення і розуміють, що це вже відбудеться незабаром,

– підкреслив депутат.

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Хлань запевнив, що по Херсону ходять російські військові виключно в цивільному одязі, тому херсонці кажуть, що їх майже немає.

"Місто нагадує більше "сіру зону", позаяк рашистів більше не видно. Ніхто не розуміє їхніх настроїв, бо їх важко знайти. Ті рашисти, які є по селах, вони там переважно горілку шукають і поїсти. Також вони хочуть "зберегти свою шкуру", бо розуміють, що їм там не довго залишилось", – констатував військовий.

На його думку, цих окупантів або "задвохсотять", або вони встигнуть втекти за Дніпро, де вже встигли "облаштувати фортифікаційні споруди".

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