Символ агресії: що для Кремля означатиме втрата Кримського мосту

В обід 12 серпня в районі Кримського мосту пролунало кілька потужних вибухів. Очевидці зафільмували сильне задимлення. Це важливий стратегічний об'єкт для Росії і безпосередньо для Владіміра Путіна. Утім, втрата мосту та повернення Україні Криму не спричинить кризу в країні-окупантці.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. "Бавовна" на Кримському мосту і в самому Криму готує окупантів до того, що дані території повернуться до складу України і для них це вже є не таким великим шоком. Криза була б, якщо це трапилося б раптово.

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Сила думки і реальність

Путін не лише впливає на суспільство, зазначив Олевський. Для нього важлива його думка. Тому він формує уявлення про реальність, аналізує зворотній зв'язок і діє так, як хочуть люди.

"Якщо зараз раптом в людях "посіється" думка, що втрата Криму і мосту разом з ним можлива, то це і справді може статися. Поки це було неможливо – він за це тримався. Але якщо з’явиться думка, що Крим "не наш", то це, можливо, і для Путіна перестане бути такою "священною коровою" за яку треба битися. Інакше йому б сказали: який ти цар, якщо не стримуєш свої царські обіцянки", – сказав він.

Тимур Олевський про "бавовну" на Кримському мосту: дивитись відео

Ймовірно, у цьому допоможе ще й російська пропаганда, яка охоче усіма силами намагатиметься "відбілити" програш свого диктатора. І в чергове "заливати" у свідомість своїх громадян побріхеньки та казки про "все за планом".

"Бавовна" на Кримському мосту: що відомо