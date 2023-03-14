Байден заявив, що хоче "незабаром" поговорити з Сі Цзіньпіном
Джерело:Reuters
Президент США Джо Байден незабаром планує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Однак коли саме – поки невідомо.
На питання, чи не турбується Байден, що Китай розглядатиме угоду щодо підводних човнів як агресію, він відповів "ні". До речі, напередодні стало відомо, що Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським.
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Байден хоче поговорити з Сі Цзіньпіном
Так, на питання, чи розмовлятиме президент США з Сі Цзіньпіном найближчим часом, Байден відповів "так". Однак він відмовився уточнити, коли саме відбудеться ця розмова.
Нещодавно Байден заявляв, що очікує поговорити з Сі про те, що, китайська повітряна куля-шпигун пролетіла через американський повітряний простір, погіршивши і без того напружені відносини.
Відносини між США та Китаєм: що відомо
- Раніше США збили над своєю територією китайську розвідувальну кулю. Зробити це вдалось не одразу, оскільки вичікували момент.
- Кулю "приземлили" біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Так званий шпигун вибухнув, а вміст кулі впав.
- Це спровокувало напруження між Вашингтоном та Пекіном.
- Однак Пекін висловив обурення діями США. У МЗС Китаю запевнили, що дирижабль призначений для цивільного використання.
- До речі, є прогноз, що війна між Китаєм і США може розпочатися у 2025 році.
- До того ж оскільки у 2024 році в США відбудуться президентські вибори, то Вашингтон змушений буде відволіктися, а президент Китаю Сі Цзіньпін матиме можливість розпочати війну щодо Тайваню.
- Аналітики вважають, що у цьому протистоянні Пекінові не вдасться здолати Вашингтон.