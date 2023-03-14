Байден заявив, що хоче "незабаром" поговорити з Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден незабаром планує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Однак коли саме – поки невідомо.

На питання, чи не турбується Байден, що Китай розглядатиме угоду щодо підводних човнів як агресію, він відповів "ні". До речі, напередодні стало відомо, що Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським.

До речі "Це привнесе баланс": у США відреагували на можливу розмову Сі Цзіньпіна та Зеленського

Байден хоче поговорити з Сі Цзіньпіном

Так, на питання, чи розмовлятиме президент США з Сі Цзіньпіном найближчим часом, Байден відповів "так". Однак він відмовився уточнити, коли саме відбудеться ця розмова.

Нещодавно Байден заявляв, що очікує поговорити з Сі про те, що, китайська повітряна куля-шпигун пролетіла через американський повітряний простір, погіршивши і без того напружені відносини.

Відносини між США та Китаєм: що відомо