Байден хоче скликати зустріч країн-членів НАТО й Росії: ініціативу розкритикували

Президент США запропонував скликати зустріч, у якій взяли би участь Росія та країни-члени НАТО. За інформацією ЗМІ, країнам Східної Європи така ініціатива зовсім не сподобалась.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. Влада однієї зі східноєвропейських держав навіть "розлютилась" після такої пропозиції Білого дому.

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Перемовини з Росією можуть мати наслідки, – країни-члени НАТО

Країни-члени НАТО зі Східної Європи побоюються, що такі перемовини Росії з НАТО можуть призвести до поступок державі-агресорці. Які саме держави виступили з критикою ініціативи Байдена – співрозмовник ЗМІ не повідомив, проте зазначив, що це країни, які були під впливом СРСР, а тепер є сусідами Росії.

Як пояснював необхідність зустрічі Байден

Раніше про зустріч планували оголосити 10 грудня, учасниками її мали стати представники Росії та ще 4 країн – союзниць США.

На думку Байдена, на цих перемовинах могли б обговорити занепокоєння Росії з приводу розширення НАТО та можливо узгодити ті аспекти, які б сприяли деескалації на Сході Європи.

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Коротко про претензії Росії щодо розширення НАТО:

Тему розширення НАТО Володимир Путін підняв під час розмови з Джо Байденом.

Глава Кремля заявив, що Росія стурбована можливим розширенням НАТО на Сході.

Путін вимагає гарантії щодо невступу України в Альянс.

Проте Байден наголосив, що питання членства в НАТО вирішують лише країни-члени НАТО.

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