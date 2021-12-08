Байден хотів би проговорити ситуацію зі союзниками, – Сушко про російські війська біля України
Джерело:24 канал
7 грудня відбулася розмова між президентом США Джо Байденом і лідером Росії Володимиром Путіним. Опісля американський очільник вирішив поспілкуватися з європейськими партнерами.
Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко. Він зазначив, що через відтермінування перемовин між президентом Володимиром Зеленським і Байденом також не варто хвилюватися.
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"Байден хотів би насамперед проговорити ситуацію зі своїми ключовими західноєвропейськими союзниками і він це зробить сьогодні (8 грудня – 24 канал)", – пояснив Сушко.
Діалог з президентом України в Байдена запланований на 9 грудня. Експерт не бачить у цьому великої проблеми.
Синхронізація позицій зі США
За словами політолога, Україна повинна синхронізувати свої позиції з позиціями американської сторони. Це дозволить не мати розбіжностей за жодних обставин.
Інакше ми можемо дійти до точки, коли американці можуть щось пообіцяти російській стороні таке, що не влаштовуватиме нас,
– зауважив Сушко.
Найкращим варіантом для України буде підтримувати постійний діалог і чітко розуміти власні червоні лінії. Водночас українська влада має чималу підтримку. Про це свідчить, зокрема, розмова Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, яка відбулася напередодні перемовин Байдена та Путіна.
"Українська сторона могла на дуже високому рівні донести свої позиції та побажання щодо діалогу з Кремлем", – наголосив Сушко.
Сушко – про ситуацію з російськими військами біля України: дивіться відео
Діалог Байдена і Путіна: що відомо
- Експерт з міжнародних відносин підкреслив, що сам факт перемовин лідерів США та Росії свідчить про деескалацію ситуації.
- Водночас одним із ймовірних питань могло стати підтвердження невступу України в НАТО.
- Зі свого боку Держдеп США заявив, що Байден готовий захищати цілісність України.