Уже невдовзі отримаємо все для контрнаступу, – полковник ЗСУ про візит Байдена в Київ
Під час свого історичного візиту в Київ Президент США Джозеф Байден оголосив про потужну військову підтримку Україні. Байден зробив однозначну заяву про отримання нашою державою 700 танків, тисячі бронемашин, артилерійських систем, до 2 мільйонів снарядів тощо.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, все, що нам потрібно для контрнаступу ми отримаємо найближчим часом.
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Частина озброєння передається Україні в закритому режимі
Він вважає, що Джозеф Байден приїхав до Києва з дуже гарними новинами. І після його заяв однозначно буде великий потік техніки для виконання бойових завдань.
Також військовий експерт зазначив, що третину пакета військової зброї та техніки союзники передають Україні у закритому режимі.
А деяка зброя, яку ми отримуємо, ще навіть не стоїть на озброєнні країн НАТО. Її вперше використовують на полі бою,
– зауважив Світан.
Він підкреслив, що саме тому частину зброї та військової техніки нам передають у закритому режимі. Пізніше ця інформація в залежності від обставин може бути відкрита.
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"А дві третини озброєння передається у відкритому режимі. Але остаточна його кількість, а також терміни постачання є закритою інформацією. А те озброєння, яке озвучується, або рухається в Україну, або вже є на території нашої країни", – наголосив полковник ЗСУ.
На думку Романа Світана, постачання зброї у закритому режимі потрібно ще й для того, щоб ворог не розумів, від чого він гине. І цей закритий режим прописаний в основоположних документах наших партнерів для здійснення постачання зброї в секретному режимі.
Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні
- Президент США Джозеф Байден 20 лютого прибув до України, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії. Під час візиту він, зокрема, анонсував нову військову допомогу нашій державі.
- Байден заявив, що Штати планують оголосити додаткову допомогу Україні на суму 2,5 мільярди доларів. У ній будуть, зокрема: боєприпаси для HIMARS та артилерії, додаткові системи, що дозволить захистити український народ від бомбардувань.
- Також США протягом наступного тижня оголосять нові санкції проти Росії, які допомагають обійти санкційний механізм. Відомо, що вони стосуватимуться еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її.
- Президент України Володимир Зеленський, коментуючи допомогу, про яку оголосив Байден, запевнив, що Україна має дуже важкий період, але вона досягне "історичних досягнень" за допомогою США та решти світу.
- Зеленський додав, що переговори з Президентом США були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальним. І їхні результати "певно" вплинуть на поле бою.