Байден міг таємно дозволити Україні бити по Росії американською зброєю, але є нюанс, – Politico

Американські журналісти навели дуже цікаві дані. Джо Байден міг дати непублічний дозвіл на удари по Росії, але за однієї умови.

Раніше у США дуже жорстко реагували щодо дозволу бити по території Росії, хоча в низці країн крига давно скресла. Але Ентоні Блінкен раптово натякнув, що позиція Білого дому може змінитися. Мовляв, уряд США "адаптується й коригує свою позицію за потреби" того, як розвивається війна, і ця адаптація включає дозвіл на такі удари.

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Дозвіл бити по Росії міг бути точковим

Адміністрація Байдена без зайвого галасу дала Україні дозвіл завдати удару по Росії тією зброєю, яку надали США. Але виключно в районі Харкова. Про це 30 травня заявив офіційний представник США та "двоє інших людей, знайомих із цим кроком".

Politico не називають прізвища цих людей, але зауважують: це серйозна зміна, яка допоможе нашій державі краще захистити друге за величиною місто України.

Президент нещодавно наказав своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для контрвогню в Харкові, щоб Україна могла відповісти російським силам, які завдають ударів або готуються їх завдати,

– наводять слова чиновника у ЗМІ.

Та попри це політика щодо дозволу на удари далеко вглибину Росії "не змінилася", каже джерело.

Дозвіл на застосування західної зброї для ударів по Росії

Днями журналісти повідомляли, що президент США Джо Байден може погодити дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії американською зброєю. Це може стати відповіддю на поставку Китаєм передових технологій до Росії.

І це серйозний сигнал, адже він демонструє стурбованість адміністрації Байдена вразливістю України на полі бою. Тому у США готові "значно ескалювати ретельно вивірену політику Байдена".

А ще журналісти помітили: позиція Блінкена змінилася після візиту до Києва. В Америці залунали голоси, які закликали надати Україні можливість битися не зі "зв'язаною за спиною однією рукою".

Загалом бити їхньою зброєю по території Росії дозволили уже 11 країн. Експерти припускали, що удари Сил оборони по російських РЛС можуть бути підготовкою до більш масштабних атак углибину держави-агресорки.