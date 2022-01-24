Байден може розмістити військових у Східній Європі, – NYT

Джо Байден розглядає можливість розмістити декілька тисяч американських військових, а також авіацію та кораблі в країнах Балтії та Східній Європі. Відповідне рішення президент США може ухвалити "на тлі зростання побоювань вторгнення Росії в Україну".

Відповідну інформацію оприлюднили джерела в адміністрації президента. За їхніми даними, такий варіант подій представили Джо Байдену 22 січня.

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Штати можуть розмістити військових у Східній Європі

За даними видання, Джо Байден розглядає варіант розширення військової присутності в регіоні "на тлі зростання побоювань вторгнення Росії в Україну".

Варіанти включають відправку від 1 000 до 5 000 військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення цієї кількості вдесятеро, якщо ситуація погіршиться,

– мовиться у повідомленні.

Джерела повідомили, що на зустрічі 22 січня в заміській резиденції президента Кемп-Девіді високопоставлені чиновники Пентагону запропонували Джо Байдену декілька варіантів дій щодо переміщення американських військових ближче до кордону з Росією.

Проте видання запевнило, що жоден з варіантів не передбачає розміщення військ США в Україні.

Попередньо відомо, що Джо Байден має ухвалити рішення вже цього тижня.

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